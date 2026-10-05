Crime News : ‘वडिलांनी लैंगिक अत्याचार केला, आईने नग्न फोटो काढले’; १४ वर्षीय मुलीच्या तक्रारीने खळबळ

कच्छ : गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यातील अंजार परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आपल्या वडिलांवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा, तर आईवर या प्रकारादरम्यान तिचे नग्न फोटो काढल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. एका मुलाशी फोनवर बोलल्याच्या रागातून आई-वडिलांनी तिला घरात डांबून ठेवले, अन्न-पाणी दिले नाही तसेच मारहाण केल्याचेही मुलीने तक्रारीत म्हटले आहे. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिच्या आई-वडिलांविरोधात पॉक्सो कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील विविध गंभीर कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे..नेमकं काय घडलं?मूळचे दुसऱ्या राज्यातील हे कुटुंब गेल्या सहा वर्षांपासून गुजरातमध्ये राहत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तक्रारीनुसार १४ वर्षीय मुलगी आग्रा येथे राहणाऱ्या तिच्या एका पुरुष मित्राशी फोनवर बोलत होती. आईने तिला फोनवर बोलताना पाहिले. त्यानंतर वडील कामावरून घरी आल्यानंतर आईने मुलगी एका मुलासोबत संबंधात असल्याचे त्यांना सांगितले. यामुळे वडिलांना राग आला आणि त्यांनी मुलीला मारहाण करून घरात डांबून ठेवल्याचा आरोप आहे. काही तास तिला अन्न-पाणीदेखील दिले नसल्याचे मुलीने सांगितले..यानंतर वडिलांनी आईसमोरच तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप मुलीने केला आहे. १ ऑक्टोबर रोजी वडील तिच्यावर अत्याचार करत असताना आईने मोबाईलमधून तिचे नग्न फोटो काढल्याचेही तिने तक्रारीत म्हटले आहे..आत्याच्या घरी जाऊन ११२ वर केला फोनमुलीच्या म्हणण्यानुसार, हा अत्याचार २० सप्टेंबर, २९ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर रोजीही सुरू होता. २९ सप्टेंबर रोजी संधी मिळताच मुलगी त्याच सोसायटीत राहणाऱ्या आपल्या आत्याच्या घरी गेली. तेथून तिने त्यांच्या फोनवरून आपत्कालीन हेल्पलाइन ११२ वर संपर्क साधला. मात्र, तिचे आई-वडील तेथे पोहोचले. त्यांनी फोन हिसकावून घेतला आणि मुलीला जबरदस्तीने पुन्हा घरी घेऊन गेल्याचा आरोप आहे. १ ऑक्टोबरच्या रात्री पुन्हा अत्याचार झाल्यानंतर २ ऑक्टोबरच्या सकाळी वडील कामावर गेल्याची संधी साधून मुलगी पुन्हा आत्याच्या घरी पोहोचली. तिने त्यांना संपूर्ण प्रकार सांगितला. त्यानंतर आत्याच्या मदतीने पुन्हा पोलिसांना माहिती देण्यात आली..पोलिसांकडून मुलीची सुटकामाहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि अल्पवयीन मुलीची सुरक्षित सुटका केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तिच्या आई-वडिलांना ताब्यात घेतले आहे. सध्या मुलीला बाल कल्याण समितीच्या (CWC) संरक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. तिची आवश्यक वैद्यकीय आणि फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिसांनी आरोपी आईचा मोबाईल फोनही जप्त केला आहे. त्यातील डिजिटल पुरावे आणि कथित छायाचित्रांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.