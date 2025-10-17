देश

कणेरी मठाचे स्वामी वादाच्या भोवऱ्यात! काडसिद्धेश्वर स्वामींना 'या' जिल्ह्यात दोन महिने प्रवेशबंदी, असं कोणतं धार्मिक भावना भडकविणारं वक्तव्य केलं?

Kadasiddheshwar Swami faces entry ban in Bijapur : काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी जत तालुक्यात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर विजापूर जिल्ह्यात २ महिन्यांची प्रवेशबंदी घालण्यात आली. या घटनेवरून कर्नाटकातील विविध भागांत आंदोलने झाली.
  1. जत तालुक्यातील वादग्रस्त भाषणानंतर स्वामींवर दोन महिन्यांची प्रवेशबंदी

  2. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आदेश; पोलिस अहवालावर आधारित निर्णय

  3. कर्नाटकातील विविध भागांत आंदोलने उसळली

बेळगाव : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कणेरी मठाचे श्री अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांना दोन महिन्यांसाठी कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यामध्ये प्रवेशबंदी (Kadasiddheshwar Swami Entry Ban in Bijapur) घालण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. आनंद यांनी गुरुवारी (ता. १६) जारी केला. धार्मिक भावना भडकवणारी आणि समाजात असहिष्णुता निर्माण करणारी वक्तव्ये केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला. यासंदर्भात काडसिद्धेश्वर स्वामी यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला असता त्यांनी ‘या संदर्भात आपल्याला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही’, असे सांगितले.

