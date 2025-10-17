कणेरी मठाचे स्वामी वादाच्या भोवऱ्यात! काडसिद्धेश्वर स्वामींना 'या' जिल्ह्यात दोन महिने प्रवेशबंदी, असं कोणतं धार्मिक भावना भडकविणारं वक्तव्य केलं?

जत तालुक्यातील वादग्रस्त भाषणानंतर स्वामींवर दोन महिन्यांची प्रवेशबंदीजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आदेश; पोलिस अहवालावर आधारित निर्णयकर्नाटकातील विविध भागांत आंदोलने उसळली.बेळगाव : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कणेरी मठाचे श्री अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांना दोन महिन्यांसाठी कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यामध्ये प्रवेशबंदी (Kadasiddheshwar Swami Entry Ban in Bijapur) घालण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. आनंद यांनी गुरुवारी (ता. १६) जारी केला. धार्मिक भावना भडकवणारी आणि समाजात असहिष्णुता निर्माण करणारी वक्तव्ये केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला. यासंदर्भात काडसिद्धेश्वर स्वामी यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला असता त्यांनी ‘या संदर्भात आपल्याला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही’, असे सांगितले..१५ ऑक्टोबर ते १४ डिसेंबरपर्यंत स्वामींना विजापूर जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. विजापूरच्या पोलिस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालानुसार, स्वामींनी अलीकडे महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील बिळूर गावातील धार्मिक सभेत लिंगायत मठाधीश आणि बसवभक्तांचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे..Delhi High Court lawyer Video Viral : ऑनलाईन कोर्टात वकिलाचा 'रोमान्स' कॅमेऱ्यात कैद; हायकोर्टातील धक्कादायक प्रकार तुफान व्हायरल.या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर गदग, बिदर, दावणगिरी, बसवकल्याण आणि बेळगावसह कर्नाटकातील विविध भागांत आंदोलने झाली. दरम्यान, श्री काडसिद्धेश्वर स्वामी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी विजापूर जिल्ह्यातील बसवण बागेवाडी येथे होणाऱ्या श्री सिद्धरामेश्वर महाराज पुण्यतिथी उत्सवाला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे लक्षात घेऊन प्रवेशबंदी आदेश जारी केला आहे..FAQs :प्र. 1: स्वामींवर प्रवेशबंदी का घालण्यात आली?उत्तर : जत तालुक्यात केलेल्या वादग्रस्त धार्मिक भाषणामुळे ही कारवाई करण्यात आली.प्र. 2 : प्रवेशबंदी किती कालावधीसाठी आहे?उत्तर : १५ ऑक्टोबर ते १४ डिसेंबर या दोन महिन्यांसाठी प्रवेशबंदी आहे.प्र. 3 : कोणत्या भागांत आंदोलने झाली?उत्तर : गदग, बिदर, दावणगिरी, बसवकल्याण आणि बेळगावसह विविध भागांत आंदोलने झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.