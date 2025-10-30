UP New District: उत्तर प्रदेशचा ७६ वा जिल्हा लवकरच; 'हे' भाग होणार समाविष्ट

उत्तर प्रदेश सरकार लवकरच आणखी एका नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीची तयारी करत आहे. हा उत्तर प्रदेशचा ७६ वा जिल्हा असेल, आणि विशेष म्हणजे, या जिल्ह्याला माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे नाव दिले जाईल..या नवीन जिल्ह्याला 'कल्याण सिंह नगर' या नावाने ओळखले जाईल आणि यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाने (Revenue Department) या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत..माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे सुपुत्र आणि माजी खासदार राजवीर सिंह 'राजू भैय्या' यांनी ८ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून या नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी केली होती. राजवीर सिंह यांनी म्हटले होते की, बाबूजी (कल्याण सिंह) यांनी राज्याच्या विकासासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. त्यांच्या जन्मभूमीला आणि कर्मभूमीला म्हणजेच अतरौली या भागाला या निर्णयामुळे नवी ओळख मिळेल..प्रशासकीय अहवाल मागवलाराजवीर सिंह यांच्या या प्रस्तावानंतर महसूल परिषदेचे आयुक्त आणि सचिव राम कुमार द्विवेदी यांनी अलीगढ आणि बुलंदशहर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात नवीन तहसील आणि नवीन जिल्हा बनवण्यासाठी आवश्यक असणारा औचित्यपूर्ण अहवाल (Detailed Feasibility Report) मागितला आहे. योगी सरकारने राजवीर सिंह यांच्या प्रस्तावाला गांभीर्याने घेतले आहे. शासनाने दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना खालील मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे:.लोकसंख्या (Population)महसूल (Revenue)दोन ठिकाणांमधील अंतरउपलब्ध सुविधानवीन जिल्ह्याच्या सीमा (Boundary) निश्चितीचा नकाशास्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींचे मत.Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा.हा अहवाल आल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे (Cabinet) मंजुरीसाठी जाईल. सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास, उत्तर प्रदेशाला लवकरच 'कल्याण सिंह नगर' या नावाने नवा जिल्हा मिळेल. अलीगढचे जिल्हाधिकारी संजीव रंजन यांनी सांगितले की, शासनाने मागितलेल्या माहितीचा अहवाल लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.