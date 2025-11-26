Kamala Pasand: दोघात तिसरी..! 'कमला पसंद' कंपनीच्या मालकाच्या सुनेने दिला जीव; चिठ्ठीमध्ये नेमकं काय?

Deepti Chaurasia Death Case: सुप्रसिद्ध कमला पसंद पान मसाला कंपनीच्या मालकाच्या सुनेने दिल्लीत राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. दिल्लीतला उच्चभ्रू परिसरात असलेल्या वसंत विहारमध्ये ही घटना घडली. या आत्महत्येचं कारण एक तिसरी महिला असल्याचं पुढे येतंय. .कमला पसंद आणि राजश्री ब्रँडचे मालक कमल किशोर चौरसिया यांची सून दीप्ती चौरसिया (वय ४०) यांनी मंगळवार, दि. २५ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळच्या वेळी आपल्या अलिशान बंगल्यात कथितपणे आत्महत्या केली. कपड्याच्या सहाय्याने पंख्याला त्यांनी गळफास घेतला. दीप्ती यांच्या पतीचं एका साऊथ इंडियन अभिनेत्रीसोबत अफेयर होतं, त्यामुळे नवरा-बायकोत खटके उडत होते, अशी प्राथमिक माहिती आहे..मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजता वसंत विहार इथल्या एका लक्झरी अपार्टमेंटमध्ये एकच खळबळ उडाली. दीप्ती यांचा मृतदेह बेडरुमच्या पंख्याला लटकलेला दिसला. सूत्रांनी सांगितलं की, पती हरप्रीत यांनी पत्नीला तातडीने सफदरजंग रुग्णालयात नेलं. परंतु डॉक्टरांनी दीप्ती यांना मृत घोषित केलं. घटनास्थळी दाखल झालेल्या फॉरेन्सिक टीमने पुरावे गोळा केले. तिथे एक सुसाईड नोट आणि दीप्तीची खासगी डायरी होती..सुसाईड नोटमध्ये थेटपणे कुणाचंही नाव नाहीये. परंतु भावनिकपणे वैवाहिक कलहाबद्दल लिहिलेलं आहे. ''जर नात्यात प्रेमच नसेल.. विश्वास नसेल तर जगून काय उपयोग, मुलाला आशीर्वाद'' अशा ओळी त्यात आहेत. डायरीमध्ये नवऱ्यासोबतच्या भांडणाता स्पष्ट उल्लेख आहे. लग्नानंतर सुरु झालेलं भांडण अजूनही सुरु होतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं..या प्रकरणी पोलिसांनी कौटुंबिक वादाच्या अनुषंगाने आयपीसीचं कलम ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) नुसार गुन्हा नोंद केला आहे. पुढील तपासासाठी पोलिसांना पोस्टमार्टम रिपोर्टची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल..कोण आहेत कमल किशोर चौरसिया?कमल किशोर चौरसिया हे कमला पसंद आणि राजश्री पान मसाला कंपनीचे मालक आहेत. १९७३ साली कानपूर येथील फिल्डखाना येथे छोट्या जागेत सुरु झालेला हा व्यवसाय आज अरबो रुपयांमध्ये पोहोचला आहे. कमल किशोर यांचे वडील कमलाकांत चौरसिया यांनी गुटखा विक्रीला सुरुवात केली होती. १९८० च्या दशकात कंपनीने गुटखा सोडून पान मसाला विकण्यास सुरुवात केली.भारताचा पान मसाला बाजार ४६ हजार ८८२ कोटी रुपयांचा आहे. ज्यात एकट्या कमला पसंदचा वाटा ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीने तंबाखू, गुटखा, इलायची, FMCG, रियल इस्टेट आणि लोखंडाच्या व्यापारात जम बसवला. २०३३ पर्यंत याच पान मसाल्याचं मार्केट ६४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं, असं तज्ज्ञ सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.