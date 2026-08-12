Success Story : वडील करतात सुतारकाम, सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या लेकीची १४ व्या वर्षीच अंतराळभरारी ! चांद्र मोहिमेसाठी निवडीने उंचावले देशाचे नाव

Kandula Jesi’s Journey From Government School to Space Mission : आंध्रप्रदेशमधील धवलेश्वरम येथील 'जेसी गर्ल्स हायस्कूल'मधील दहावीचे विद्यार्थी मे २०२५ मध्ये बोर्डाच्या परीक्षेच्या तयारीत मग्न होते. मात्र, एक चौदा वर्षांची मुलगी अशी होती जी पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रमापलीकडे एका विशाल स्वप्न पाहात होती. विज्ञानाच्या क्षेत्रात काहीतरी अद्वितीय साध्य करण्याची जिद्द आणि कुतूहल यामुळे सरकारी शाळेतील या सामान्य विद्यार्थिनीची चर्चा आज देशभर होत आहे. होय 'कंडुला जेसी'ची देशभर चर्चा होतेय,जिची 'शक्तीसॅट' या मोहिमेसाठी निवड झाली आहे. ही जगातील पहिली आंतरराष्ट्रीय केवळ मुलींचा सहभाग असलेली चांद्र मोहीम आहे..१०८ देशांमधील सुमारे १२,००० अर्जदारांमधून निवडल्या गेलेल्या २० भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी कंडुला जेसी ही एक आहे आणि या टीममध्ये आंध्र प्रदेशातून सहभागी झालेली ती एकमेव विद्यार्थिनी आहे. या मोहिमेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेला ल्युनर क्यूबसॅट ११ ऑक्टोबर रोजी श्रीहरिकोटा येथून प्रक्षेपित केला जाणार आहे. ही जगातील अशी पहिलीच मोहीम आहे जिथे केवळ विद्यार्थिनी एकत्र येऊन चंद्र मोहिमेसाठी क्यूबसॅट तयार करत आहेत. मोहिमेचा एक भाग म्हणून, जेसीला सॅटेलाइट सिस्टिम्स (उपग्रह प्रणाली), अंतराळ तंत्रज्ञान आणि इतर तांत्रिक विषयांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. या कामगिरीमुळे केवळ तिच्या कुटुंबाचा आणि शाळेचाच गौरव झाला नाही, तर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्येही एक नवी आशा निर्माण झाली आहे..कंडुलाचे वडील काय करतात?आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील धवलेश्वरम येथील रहिवासी असलेल्या १४ वर्षीय कंडुला जेसीची ही कथा एका छोट्या गावातून अंतराळ विज्ञानाच्या भव्य मंचापर्यंत पोहोचण्याची आहे. एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या जेसीचे वडील सुतारकाम करतात. कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे, तिच्या पालकांनी तिला खाजगी शाळेतून सरकारी शाळेत हलवले. सध्या जेसी धवलेश्वरम येथील जिल्हा परिषद गर्ल्स हायस्कूलमध्ये दहावीची विद्यार्थिनी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.