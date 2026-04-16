Kangana Ranaut: ''...तर आम्हाला आतापर्यंत मुलं झाली असती'', चिराग पासवान यांचं नाव घेऊन कंगना रणौत भलतंच बोलल्या

Chirag Paswan: भाजप खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत ह्या बिनधास्त बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. आता त्यांनी एक असं विधान केलंय, ज्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. त्यांनी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्याबाबत एक विधान केलं आहे. दोघांच्या संबंधांवर कायम बोललं जात, त्यावर कंगना यांनी मौन सोडलं आहे..कंगना रणौत म्हणाल्या की, ''चिराग पासवान यांना मी मागच्या १० वर्षांपासून ओळखते. जर आमच्यात खरंच रोमांस झाला असता तर आतापर्यंत आम्हाला मुलं झाली असती. चिराग हे माझे चांगले मित्र आहेत.'' असं म्हणत कंगना यांनी दोघांच्या नात्याबद्दल पसरलेल्या अफवांचं खंडन केलं. त्या एका न्यूज एजन्सीला बोलत होत्या..''लोक विनाकारण आमच्या मागे लागले आहेत. आता चिराग पासवान दिसले तरी मी रस्ता बदलते.'' असं म्हणत रणौत यांनी दोघांबद्दल होणाऱ्या चर्चांना मिश्किलपणे उत्तर दिलं. संसदेच्या आवारातील दोघांचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल झाले होते. त्यावर दोघांनाही नेटकऱ्यांना चांगलंच ट्रोल केलं होतं..राहुल गांधींवर जोरदार टीकाखासदार कंगना रणौत यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. मुलाखतीदरम्यान त्या म्हणाल्या, राहुल गांधी खरोखरच पात्र नाहीत. त्यामुळे मी त्यांच्या डोक्यावर नाहक पद किंवा गौरवाचा ताज चढवू शकत नाही. उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं व्यक्तिमत्व हे समानतेवर आधारित आहे. महिलांच्या हक्कासाठी त्यांनी संसदेत विधेयक आणले.