Kanhaiya Kumar Detained : कन्हैया कुमार यांना दिल्ली पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; अटकेवरून राजकीय वाद

Congress leader Kanhaiya Kumar : काँग्रेस नेता कन्हैया कुमारला शुक्रवारी (२४ जुलै) दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील केरळ हाऊस परिसरातून ताब्यात घेतले. केरळ हाऊसचे निवासी आयुक्त पुनीत कुमार यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली..कन्हैया कुमार हे मित्राच्या नावावर आरक्षित करण्यात आलेल्या खोलीत जाण्यासाठी केरळ हाऊसमध्ये आले होते. मात्र, रिकामी खोली उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी त्यांनी निवासी आयुक्तांची भेट घेतली असता दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर निवासी आयुक्तांनी दिल्ली पोलिसांना बोलावून कन्हैया कुमार यांना परिसरातून हटविण्याची विनंती केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले..ताब्यात असताना पत्रकारांशी बोलताना कन्हैया कुमार यांनी सांगितले की, त्या दिवशी केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर केरळ हाऊसमध्ये येणार असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. यावर उपरोधिक टिप्पणी करत ते म्हणाले, "राज्यपाल येणार होते, म्हणजे राज्यपालच राजा आहेत.".Rahul Gandhi attacks Modi : 'मेट्रो, इंटरनेट, रस्ते बंद केले... पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत'; राहुल गांधींनी मोदी सरकारला पुन्हा डिवचलं.आपण केरळ हाऊसमध्ये मित्राला भेटण्यासाठी गेलो होतो, असे सांगत त्यांनी आपल्या अटकेवर टीका केली. "ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्ली पोलिसांची कार्यपद्धती आहे," असा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.