Kannan Gopinathan : IAS पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले कोण आहेत कन्नन गोपीनाथन? त्यांनी कलम 370 विरोधात उठवला होता आवाज

कन्नन गोपीनाथन यांनी २०१९ मध्ये कलम ३७० च्या निषेधार्थ राजीनामा दिला.त्यांनी देशभर दौरे करून लोकांशी संवाद साधला.लोकशाही टिकवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला..Kannan Gopinathan Joins Congress : कलम ३७० रद्द करण्याच्या निषेधार्थ आयएएस पदाचा राजीनामा देणारे (IAS Officer) आणि आता काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे कन्नन गोपीनाथन हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. २०१२ च्या बॅचचे हे आयएएस अधिकारी सोमवारी औपचारिकरित्या Indian National Congress पक्षात सामील झाले. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "देशाला योग्य दिशेने नेण्याची ताकद फक्त काँग्रेसमध्ये आहे.".कन्नन गोपीनाथन कोण आहेत?२०१२ च्या बॅचचे एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश) केडरचे अधिकारी असलेल्या कन्नन गोपीनाथन यांनी २०१९ मध्ये आपला राजीनामा सादर केला होता. त्यांनी मिझोरममधील ऐझवालचे जिल्हाधिकारी, तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण-दीव येथे सचिव पदावर काम केले. २०२० मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते, की त्यांनी यूपीएससीमध्ये ५९ वा क्रमांक मिळवला होता. मूळचे केरळचे असलेले गोपीनाथन यांचे कुटुंबही सरकारी सेवेत कार्यरत होते..काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यामागचे कारणकाँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते म्हणाले, "२०१९ मध्ये सरकार देशाला चुकीच्या दिशेने नेत असल्याचे जाणवल्यानंतर मी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्या निर्णयानंतर मी देशभरातील ८०-९० जिल्ह्यांना भेट दिली, नागरिकांशी संवाद साधला, अनेक नेत्यांना भेटलो. या प्रवासात मला जाणवले, की फक्त काँग्रेसच देशाला योग्य मार्गावर नेऊ शकते.".Sanjay Patil : सांगलीच्या राजकारणाला नवं वळण; काकांच्या मनात आहे तरी काय? पक्षांतर्गत हालचालींना वेग, अजितदादा दखल घेणार?.ते पुढे म्हणाले, "आपण प्रजेपासून नागरिक बनलो आहोत, कारण आपल्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. पण, या सरकारच्या काळात प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जाते. मला बराच वेळ लागला, पण आज मी काँग्रेसमध्ये सामील झालो आहे, आणि पक्षाने दिलेली जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडेन.".'देश चुकीच्या दिशेने जात आहे'ते म्हणाले, "कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय सरकारचा असू शकतो; पण संपूर्ण राज्य बंद करणे, पत्रकार, खासदार आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे आणि इंटरनेट बंद करणे हे योग्य नाही. हे लोकशाही देशात घडू नये. मी तो प्रश्न तेव्हाही विचारला होता आणि आजही माझा ठाम विरोध आहे. ज्यांना माहीत आहे, की देश चुकीच्या दिशेने जात आहे; पण ते स्वतःच्या फायद्यासाठी गप्प राहतात, त्यांनाच मी देशद्रोही मानतो. मला तसं व्हायचं नाही.".'प्रतिष्ठित नोकरीचा त्याग केला'काँग्रेसने आपल्या अधिकृत X हँडलवर लिहिले, "कन्नन गोपीनाथन हे २०१२ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून त्यांनी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा विरोध केला होता. तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरही त्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती. अनेक एफआयआर व कारवायांनंतरही ते खचले नाहीत. शेवटी त्यांनी प्रतिष्ठित नोकरीचा त्याग केला. स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्यांसाठी आमचे दरवाजे सदैव खुले आहेत." त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशामुळे राजकीय वर्तुळात नवा उत्साह निर्माण झाला असून पुढील काळात ते पक्षासाठी कोणती भूमिका बजावतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..FAQs :प्र. 1: कन्नन गोपीनाथन कोण आहेत?उत्तर : २०१२ बॅचचे आयएएस अधिकारी ज्यांनी कलम ३७० विरोधात राजीनामा दिला.प्र. 2: त्यांनी राजीनामा का दिला?उत्तर : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला त्यांनी विरोध केला होता.प्र. 3: गोपीनाथन यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश का केला?उत्तर : लोकशाहीसाठी आणि योग्य दिशा देण्यासाठी काँग्रेसच सक्षम आहे असा त्यांचा विश्वास आहे.