Perfume City: कणाकणात दडलाय सुवास! नूरजहानने सुरू केली परंपरा, जगाला सुगंधाची भाषा शिकवणाऱ्या शहराचा इतिहास

भारतामध्ये अशा अनेक जागा आहेत ज्या आपल्या वेगळ्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखल्या जातात. मात्र, उत्तर प्रदेशातील एक असा जिल्हा आहे ज्याची ओळख केवळ डोळ्यांनी पाहून किंवा ऐकून नाही, तर तिथल्या हवेत पसरलेल्या सुवासामुळे पटते. उत्तर प्रदेशातील कन्नौज (Kannauj) या ऐतिहासिक जिल्ह्याला संपूर्ण भारतात आणि जगात 'इत्र नगरी' (Perfume City) म्हणून ओळखले जाते. या शहराच्या कणाकणात आणि मातीमध्ये सुगंधी अत्ताराचा वास दडलेला आहे, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. गेल्या ४०० वर्षांहून अधिक काळापासून कन्नौजचा हा अत्तर उद्योग अखंडपणे सुरू असून आज जागतिक स्तरावर या शहराने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..कन्नौजच्या अत्ताराची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे आजच्या आधुनिक आणि हायटेक मशीनरीच्या युगातही येथील कारागीर कोणत्याही रसायनाचा (Chemical) वापर न करता पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने अत्तर तयार करतात. अत्तर बनवण्यासाठी येथे शतकानुशतके जुनी 'देग-भाप' (Hydro-distillation) ही पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. या तंत्रज्ञानामध्ये तांब्याच्या मोठ्या भांड्यांमध्ये (ज्याला 'देग' म्हटले जाते) ताजी फुले आणि दुर्मिळ जडीबुटी टाकून पाण्यासोबत मंद आचेवर उकळले जाते आणि त्यातून निघणारी वाफ गोळा करून अत्यंत शुद्ध अत्तर, गुलाब पाणी आणि केवडा जल तयार केले जाते. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही कला आजही येथील कारागिरांनी जिवंत ठेवली आहे..इतिहासकारांच्या मते, कन्नौजला अत्तर बनवण्याची ही अद्भुत कला मुघल काळात भारतात आलेल्या पर्शियन (फारसी) कारागिरांकडून मिळाली. असे म्हटले जाते की, मुघल सम्राज्ञी नूरजहान हिला सुगंधी द्रव्यांची प्रचंड आवड होती आणि तिनेच प्रामुख्याने गुलाबापासून अत्तर बनवण्याच्या या कलेला मोठे प्रोत्साहन दिले. त्यानंतर हळूहळू हे शहर अत्तर उत्पादनाचे मुख्य केंद्र बनले आणि त्याला 'इत्र नगरी' हे नाव मिळाले. येथील हवामान आणि माती देखील फुलांच्या शेतीसाठी आणि अत्तर निर्मितीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते..कन्नौजमध्ये बनणाऱ्या या नैसर्गिक अत्ताराला केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही प्रचंड मागणी आहे. विशेषतः सौदी अरेबिया, दुबई यांसारख्या खाडी देशांमध्ये (Gulf Countries) या पारंपरिक अत्ताराची क्रेझ खूप मोठी आहे..आज देखील इथल्या शुद्धतेमुळे आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नैसर्गिक सुवासामुळे कन्नौजचे अत्तर आंतरराष्ट्रीय परफ्युम ब्रँड्सच्या स्पर्धेत आपले मानाचे स्थान टिकवून आहे.