पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्याचा नग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह; कुत्र्यांनी कुरतडून चेहरा केला विद्रूप, हिंदुस्तान पेट्रोल पंपाजवळ असं काय घडलं?

Petrol Pump Employee Killed Case : उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात एका अत्यंत धक्कादायक आणि निर्घृण हत्येने खळबळ उडाली आहे. ही घटना कानपूर आयुक्तालयातील डीसीपी (दक्षिण) कार्यालयापासून काही पावलांच्या अंतरावर असलेल्या निराला नगर रेल्वे ग्राउंड परिसरात घडली आहे. डीसीपी कार्यालयाजवळच पोलिस चौकी आणि नियमित रात्रीची गस्त असतानाही, मारेकऱ्यांनी निर्भयपणे आणि अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने ही हत्या केल्याने पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..नेमके प्रकरण काय?सोमवारी सकाळी निराला नगर रेल्वे ग्राउंड परिसरात मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या नागरिकांना एका तरुणाचा नग्न अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाची अवस्था अत्यंत भीषण होती. त्याचे डोके विटांनी ठेचलेले होते, तर चेहरा, मान, पोट, उजवी कंबर आणि डावा हात कुत्र्यांनी गंभीररीत्या कुरतडून विद्रूप केला होता..पोलिस तपासात मृताची ओळख राहुल अवस्थी (वय ३५) अशी पटली. तो नरवाल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पालेपूर गावचा रहिवासी असून, रमईपूर येथील हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या पेट्रोल पंपावर सेल्समन म्हणून कार्यरत होता..Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'.मृतदेहाजवळ सापडली रक्ताने माखलेली वीटघटनेची माहिती मिळताच गोविंद नगर पोलीस ठाण्याचे पथक आणि डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकाने तपास करताना रक्ताने माखलेली वीट जप्त केली असून, तीच हत्या करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय आहे..मृतदेहापासून सुमारे ५० मीटर अंतरावर राहुलची दुचाकी (क्रमांक UP78 FM 9507) पार्क केलेली आढळली. विशेष म्हणजे दुचाकीची चावी अजूनही त्यातच होती. घटनास्थळी राहुलचे कपडे, तसेच हिंदुस्तान पेट्रोलियमचा लोगो असलेले जॅकेट विखुरलेल्या अवस्थेत सापडले..कुत्र्यांनी मृतदेह ओढून नेल्याचा संशयपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, मृतदेहापासून सुमारे १० मीटर अंतरावर मोठ्या प्रमाणात रक्ताचे डाग आढळले आहेत. त्यामुळे खून त्या ठिकाणीच झाल्याची शक्यता असून, नंतर कुत्र्यांनी मृतदेह ओढून दुसऱ्या ठिकाणी नेल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कुत्र्यांनी कुरतडून चेहरा इतका विद्रूप केला होता, की मृताची ओळख पटवणे कठीण झाले. अखेर दुचाकी क्रमांकाच्या आधारे मृताची ओळख पटवण्यात आली..Crime News : लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मुंबईत नोकरी लागल्याचं कारण सांगून तिला नेलं अन् तिच्यासोबत....वडिलांचा थेट सुनेवर आरोपमृताचे वडील राम प्रकाश अवस्थी, जे नौबस्ता गल्ला मंडी येथील तेल डेपोमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात, यांनी आपल्या सुनेवर थेट हत्येचा आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, राहुलचे लग्न तीन वर्षांपूर्वी माया देवी (रा. मीता सनराय) हिच्याशी झाले होते. लग्नानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच दोघांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद सुरू झाले होते..गेल्या दोन वर्षांपासून राहुलची पत्नी घराच्या पहिल्या मजल्यावर वेगळी राहत होती. रविवारी रात्री सुमारे १०.४५ वाजता राहुल घराबाहेर पडताना पत्नीला आपला मोबाईल फोन देऊन 'लवकरच परत येतो' असे सांगून गेला होता; मात्र त्यानंतर तो घरी परतलाच नाही..क्रूर हत्येमुळे उडाली खळबळदरम्यान, डीसीपी (दक्षिण) दीपेंद्र नाथ चौधरी यांनी सांगितले की राहुल दारुच्या आहारी गेलेला होता आणि पती-पत्नीमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू होते. या कौटुंबिक वादातूनच हत्या झाली का, याचा सखोल तपास सुरू आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून, सर्व शक्यता तपासल्या जात आहेत. या क्रूर हत्येमुळे राहुलच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, तर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.