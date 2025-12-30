देश

पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्याचा नग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह; कुत्र्यांनी कुरतडून चेहरा केला विद्रूप, हिंदुस्तान पेट्रोल पंपाजवळ असं काय घडलं?

Shocking Case Near DCP Office in Kanpur : कानपूरमध्ये डीसीपी कार्यालयाजवळ पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या झाली. मृतदेह नग्न अवस्थेत आढळला असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.
Petrol Pump Employee Killed Case : उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात एका अत्यंत धक्कादायक आणि निर्घृण हत्येने खळबळ उडाली आहे. ही घटना कानपूर आयुक्तालयातील डीसीपी (दक्षिण) कार्यालयापासून काही पावलांच्या अंतरावर असलेल्या निराला नगर रेल्वे ग्राउंड परिसरात घडली आहे. डीसीपी कार्यालयाजवळच पोलिस चौकी आणि नियमित रात्रीची गस्त असतानाही, मारेकऱ्यांनी निर्भयपणे आणि अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने ही हत्या केल्याने पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

