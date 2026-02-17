देश
Crime News : धक्कादायक घटना ! माजी सैनिकाने आधी पत्नी अन् मुलाची गोळ्या झाडून केली हत्या, मग रेल्वेखाली उडी घेत संपवले जीवन
Kanpur ex-serviceman case : प्राथमिक तपासात रविवारी रात्री झालेल्या कौटुंबिक वादानंतर ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कर्जबाजारीपणा आणि वैयक्तिक कारणांमुळे तणाव असण्याची शक्यता असून, कुटुंबीयांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे.
उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यात सोमवारी एका माजी सैनिकाने पत्नी आणि मुलाला गोळ्या घालून ठार केले आणि नंतर जवळच्या रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी सकाळी घडली. पोलिसांनी सांगितले की, प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की हा मृत्यू मालगाडीने घडला आहे. त्याच्या खिशात सापडलेल्या आधार कार्डवरून मृताचे नाव चेतराम पासवान (५१) असे आहे. पोलिसांना जवळच पार्क केलेली मोटारसायकल आढळली, ज्यामुळे त्यांना त्याचे घर सापडले.