Gallantry Award : कानपूरची शौर्यगाथा! नऊ वीरांना अन् कुटुंबीयांना सन्माननिधी

Kanpur's soldiers : अकबराच्या दरबारातच नव्हे, तर कानपूरमध्येही होते 'नवरत्न'; शूर वीरांच्या कुटुंबीयांना योगी सरकारकडून सन्माननिधी
सकाळ डिजिटल टीम
ऐतिहासिक कानपूर शहर केवळ उद्योगांसाठीच नाही, तर देशाच्या रक्षणासाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या वीरांसाठीही ओळखले जाते. उत्तर प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी कानपूरमधील नऊ शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिकांना आणि त्यांच्या वारसांना एकूण ७ लाख १५ हजार रुपयांचा वार्षिक सन्माननिधी आणि रोख पुरस्कार देण्यास मंजुरी दिली आहे.

