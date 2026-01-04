Gallantry Award : कानपूरची शौर्यगाथा! नऊ वीरांना अन् कुटुंबीयांना सन्माननिधी

ऐतिहासिक कानपूर शहर केवळ उद्योगांसाठीच नाही, तर देशाच्या रक्षणासाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या वीरांसाठीही ओळखले जाते. उत्तर प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी कानपूरमधील नऊ शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिकांना आणि त्यांच्या वारसांना एकूण ७ लाख १५ हजार रुपयांचा वार्षिक सन्माननिधी आणि रोख पुरस्कार देण्यास मंजुरी दिली आहे..कोणाला किती मिळणार सन्माननिधी?राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, 'कीर्ती चक्र' आणि 'शौर्य चक्र'ने सन्मानित व्यक्तींना दरवर्षी ही रक्कम दिली जाते. या यादीत सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार 'कीर्ती चक्र' प्राप्त शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया यांचा समावेश आहे. .त्यांच्या पत्नी शालिनी भदौरिया यांना १ लाख ३० हजार रुपयांचा वार्षिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, जिल्ह्यातील इतर आठ 'शौर्य चक्र' विजेत्यांना प्रत्येकी ६५ हजार रुपये प्रदान केले जाणार आहेत..कानपूरच्या 'नवरत्नांची' यादीशौर्य चक्र विजेत्यांमध्ये थलसेना आणि वायुसेनेच्या खालील शूरवीरांचा समावेश आहे:मेजर सुनील यादव (२००७)शहीद मेजर सलमान अहमद खान (२००६) - वारस वडील मुख्तार अहमद खानकर्नल बाबूराम कुशवाहा (१९९६)कार्पोरल अमर कुमार बाजपेयी (२००१)लेफ्टनंट अभिनव त्रिपाठी (२०११)कॅप्टन आदित्य प्रकाश सिंह (२०१६)जय प्रकाश शर्मा (१९८९)आसीत कुशवाहा (१९८३)मास्टर वॉरंट ऑफिसर (स्वर्गीय) केशव नाथ उपाध्याय (१९७९) - वारस पत्नी कलावती देवी.जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद बाबकानपूर हे देशातील अशा मोजक्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे जिथे तिन्ही सैन्य दलांचे प्रतिनिधित्व करणारे शौर्य पुरस्कार विजेते एकाच वेळी आढळतात. एकाच जिल्ह्यातून नऊ शौर्य चक्र आणि एक कीर्ती चक्र विजेते असणे ही अत्यंत दुर्मिळ आणि अभिमानास्पद गोष्ट आहे..जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, हा केवळ आर्थिक लाभ नसून देशासाठी अदम्य साहस दाखवणाऱ्या सैनिकांप्रति राज्याने व्यक्त केलेली कृतज्ञता आहे. कानपूरने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की हे शहर केवळ ऐतिहासिकच नाही, तर लष्करी सन्मानांच्या बाबतीतही देशात आपले वेगळे स्थान राखून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.