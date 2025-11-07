देश

Kanpur Mayor Pramila Pandey: हातोडा घेऊन महापौर रस्त्यावर का उतरल्या? थेट योगींकडे केली तक्रार

Mayor Pramila Pandey Takes Hammer to Inspect Road Work: कानपूरच्या महापौर प्रमिला पांडे यांनी स्वतः हातोडा घेऊन रस्त्याचे निकृष्ट काम उघड केले. मुख्यमंत्री योगींना तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला.
Kanpur Mayor Pramila Pandey

Kanpur Mayor Pramila Pandey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहराच्या महापौर प्रमिला पांडे (Pramila Pandey) आपल्या कार्यपद्धतीमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. कानपूरमधील संगीत टॉकीजजवळील भन्नानापुरवा भागात निकृष्ट दर्जाचे रस्त्याचे 'पॅचवर्क' (खड्डे बुजवण्याचे काम) पाहून त्या चांगल्याच संतापल्या.

Loading content, please wait...
political
mayor
CM Yogi Adityanath
Action
Kanpur
PWD
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com