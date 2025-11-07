Kanpur Mayor Pramila Pandey: हातोडा घेऊन महापौर रस्त्यावर का उतरल्या? थेट योगींकडे केली तक्रार

उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहराच्या महापौर प्रमिला पांडे (Pramila Pandey) आपल्या कार्यपद्धतीमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. कानपूरमधील संगीत टॉकीजजवळील भन्नानापुरवा भागात निकृष्ट दर्जाचे रस्त्याचे 'पॅचवर्क' (खड्डे बुजवण्याचे काम) पाहून त्या चांगल्याच संतापल्या..महापौर प्रमिला पांडे स्वतः हातोडा घेऊन रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी याच साधनांनी रस्ता खोदून कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी केली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) निकृष्ट कामाचे सत्य सर्वांसमोर आले..Pune Grand Cycle Tour: सायकलींच्या शहराला मिळेल नवी ओळख; देवेंद्र फडणवीस : पुणे ग्रँड सायकल स्पर्धेची घोषणा.छेणीने खोदला रस्ता, उघड झाली सत्यताया घटनेमुळे भन्नानापुरवा भागातील नागरिकही रस्त्यावर आले. स्थानिक लोकांनी महापौरांना थांबवून त्यांच्या समस्या सांगितल्या. महापौरांनी नागरिकांना आश्वासन दिले की, पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांची थेट तक्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली जाईल..पावसानंतर 'खड्डेमुक्त अभियान' अंतर्गत रस्त्यांचे पॅचवर्क केले जात आहे. कानपूरमधील जरीब चौकी चौकापासून डिप्टी पडाव चौकापर्यंत दोन दिवसांपूर्वीच पीडब्ल्यूडीने हे पॅचवर्कचे काम केले होते. महापौर प्रमिला पांडे यांनी सांगितले की, गुरुवारी त्या चंद्रिका देवी रोडवरून जात असताना स्थानिक लोकांनी त्यांची गाडी थांबवली. त्यांनी लगेच जेई (कनिष्ठ अभियंता) यांना फोन करून अधिकाऱ्यांना बोलावले..'सरकारची प्रतिमा खराब होत आहे!'महापौर प्रमिला पांडे यांनी तातडीने छेणी-हातोडा मागवला आणि स्वतः पॅचवर्क केलेला रस्ता खोदून तपासला. तेव्हा सत्य समोर आले की, निकृष्ट दर्जाचे पॅचवर्क करण्यात आले होते. नियमानुसार १ इंच जाडीचे पॅचवर्क करणे अपेक्षित असताना, रस्त्यावर केवळ १ ते २ सेंटीमीटर जाडीचा थर टाकण्यात आला होता. पॅचवर्क केलेल्या रस्त्यावर दोन दिवसांतच खडी विखुरली गेली होती..CM Yogi Adityanath: भाडेकरूंना मोठी दिलासा देणार योगी सरकार! घरमालकांशी होणारे वाद आता संपुष्टात येणार.महापौरांनी याच कारणामुळे, "पीडब्ल्यूडीने अत्यंत निकृष्ट काम केले आहे. मी यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करेन," असे सांगितले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना जनतेसमोरच फोन करून फटकारले. "विभागाच्या अशा निष्काळजीपणामुळे सरकारची प्रतिमा खराब होत आहे," असे मत महापौर प्रमिला पांडे यांनी व्यक्त केले. त्यांनी या कामाची तपासणी आयआयटी (IIT) मार्फत करण्याची मागणीही केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.