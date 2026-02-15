देश

अनैसर्गिक शरीर संबंध, व्हिडिओ बनवला अन्...; ९ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचं १२ वर्षीय मुलासोबत नको ते कृत्य, घटनेनं संताप

Minor Assault Case : उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी आता आरोपी मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे.
Minor assaults younger boy, records and circulates video; police arrest accused and begin probe : नवव्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलाने १२ वर्षांच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही, तर त्याने व्हिडीओसुद्धा व्हायरल केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी आता आरोपी मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे.

