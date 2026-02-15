अनैसर्गिक शरीर संबंध, व्हिडिओ बनवला अन्...; ९ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचं १२ वर्षीय मुलासोबत नको ते कृत्य, घटनेनं संताप

Minor assaults younger boy, records and circulates video; police arrest accused and begin probe : नवव्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलाने १२ वर्षांच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही, तर त्याने व्हिडीओसुद्धा व्हायरल केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी आता आरोपी मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ फेब्रुवारी रोजी हा संपूर्ण प्रकार घडला. तेव्हापासून पीडित मुलगा घाबरला तसेच त्याने स्वत:ला घरात कोंडून घेतलं आहे. अशातच पीडित मुलाच्या एका मित्राने ११ फेब्रुवारी रोजी त्याच्या वडिलांना संबंधित व्हिडीओ दाखवला. हा व्हिडीओ बघून त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी मुलाला याबाबत विचारलं असता, त्यांनी संपूर्ण हकिकत सांगितली..Child Assault Case : आई कामाला गेलेली पाहून दोन चिमुकल्यांना अमानुष मारहाण; अंगावर जखमा, एकाचा मोडला हात.दरम्यान, पीडित मुलाच्या वडिलांना आरोपी मुलाच्या घरी धाव जात त्याला जाब विचारला, त्यावेळी त्याच्या कुटंबियांनी त्यांना शिविगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पीडित मुलाच्या वडिलांनी थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेत, तक्रार दाखल केली..नोकरी लावण्याच्या बहाण्यानं अत्याचार, अश्लील व्हिडीओ बनवला अन्...; आशा स्वयंसेविकेसोबत नको ते कृत्य.या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी लैंगिक अत्याचार कायद्याविरोधात गुन्हा दाखल केला तसेच आरोपी मुलाला अटक करण्यात आली. याप्रकरणी बोलताना पोलिसांनी सांगितलं की आम्ही गुन्हा दाखल केला असून आरोपी मुलाला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.