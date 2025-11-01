देश

Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

Kanpur complain to District Magistrate Jitendra Pratap Singh: कानपूरमधल्या व्यक्तीची दहशत परिसरातल्या गावतदेखील पसरली आहे. सध्या तो पिलसांच्या भीतीने पसार झाल्याचं कळतंय. लवकरच त्याच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
संतोष कानडे
Updated on

Kanpur News: कानपूरमधल्या एका गावात नाक चाव्याची दहशत पसरली आहे. ककवन पोलिस ठाण्यांतर्गत असलेल्या गुमानीपुरवा गावच्या रहिवाशांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांच्या जनता दरबारामध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारीची त्यांनी दखल घेतली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Collector
Action
Kanpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com