Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

Kanpur News: कानपूरमधल्या एका गावात नाक चाव्याची दहशत पसरली आहे. ककवन पोलिस ठाण्यांतर्गत असलेल्या गुमानीपुरवा गावच्या रहिवाशांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांच्या जनता दरबारामध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारीची त्यांनी दखल घेतली आहे. .या नाकचाव्या व्यक्तीचं नाव अलवर उर्फ 'नककटा' असं आहे. तो आपल्या दातांनी लोकांची नाकं कापत सुटलाय. त्याचे दात उंदरासारखे आहेत, असं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. आतापर्यंत त्याने अर्धा डझन लोकांना जखमी केलं आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश डीसीपींना देण्यात आलेले आहेत..Railway News: प्रवाशांना दिलासा! ट्रेनमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांकडून त्रास होतो का? वाचण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सोपा मार्ग सांगितला.गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलवरचे दात उंदरापेक्षाही धारदार आहेत. छोटी-मोठी भांडणं झाली तरी तो दात काढतो माणसावर झडप घेतो. त्यामुळे गावातले लोक भयभीत झालेले आहेत. जर कुणी त्याला कुणाला नाक चावता आलं नाही तर तो अंगठा चावतो. पीडितांसोबत आलेल्या अवधेशने सांगितलं की, अलवरमुळे पूर्ण गाव दहशतीत आहे. त्याचं घर नककटाच्या नावाने ओळखलं जातं. आतापर्यंत त्याने सहा ते सात लोकांची नाकं कापली आहेत. काही लोक तर तुटून बाजूला पडलं..Malegaon News : मालेगाव सामान्य रुग्णालयात औषध नाही; समाजवादी पक्षाने भीक मागून जमा केले ८,३०० रुपये.नाक चाव्याच्या या दहशतीमुळे गावकरी घराबाहेर पडायली भीत आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह म्हणाले की, या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याचाशी डीसीपींना आदेश दिलेले आहेत. चौकशीनंतर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलिसांची टीम गावात पोहोचली असून अलवरचा शोध सुरु आहे. गावात अलवर नाव ऐकलं तरी लोक भीतीच्या सावटाखाली जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.