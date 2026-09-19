Kanpur Zoo Maze : झूमध्ये बनतोय भूलभुलैय्या; पर्यटकांना अनुभवता येणार जंगलातील खराखुरा थरार!

उत्तर प्रदेशातील कानपूर प्राणीसंग्रहालयात पर्यटकांना प्राण्यांच्या दर्शनासोबतच साहसी अनुभव देण्यासाठी आता अनोखे आकर्षण उभारले जात आहे. चंदीगडच्या धर्तीवर भूलभुलैय्या (Maze/Labyrinth) भवनाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. ‘वॉक-इन एव्हिएरी’समोरील मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प साकारला जात आहे.पर्यटकांना या भूलभुलैय्यातून फिरताना जंगलातील वातावरणाचा आभासी अनुभव घेता येणार आहे. वाढती पर्यटकसंख्या लक्षात घेऊन प्राणीसंग्रहालयात नवे आकर्षण निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे..वॉक-इन एव्हिएरीसमोर उभारणीप्राणीसंग्रहालयाच्या प्रशासकीय इमारतीकडून प्राणी रुग्णालयाच्या दिशेने जाताना सेल्फी पॉईंट, मगरमच्छ तलाव आणि पक्ष्यांचे पिंजरे आहेत. त्यापुढे असलेल्या वॉक-इन एव्हिएरीसमोरील मोकळ्या जागेत भूलभुलैय्याचे बांधकाम सुरू आहे.हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर राबवला जाणार असून त्यासाठी सुमारे १० लाख रुपयांचे प्राथमिक बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पर्यटकांसाठी हे आकर्षण खुले करण्यात येणार आहे..वाट शोधताना ऐकू येणार वन्यप्राण्यांचे आवाजप्राणीसंग्रहालयाचे RFO फिरोज खान यांच्या माहितीनुसार, भूलभुलैय्याची अंतर्गत रचना गुंतागुंतीची ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आत प्रवेश केल्यानंतर पर्यटकांना विविध वळणांमधून मार्ग शोधत पुढे जावे लागेल.या मार्गावर वन्यजीवांच्या आवाजांचा वापर करण्यात येणार आहे. अचानक सिंह, चित्ता किंवा अस्वल यांसारख्या प्राण्यांचे आवाज ऐकू येतील. त्याचबरोबर विविध ठिकाणी वन्यप्राण्यांचे 3D कटआउट्स लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विशेषतः मुलांना जंगलातील साहसी अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.कानपूर झूमध्ये नवनवीन आकर्षणेपर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कानपूर प्राणीसंग्रहालयात यापूर्वीही विविध प्रयोग करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील पाचगणीच्या धर्तीवर मत्स्यालयाचे नूतनीकरण करण्यात आले असून, त्यालाही पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.याच पार्श्वभूमीवर आता भूलभुलैय्या प्रकल्प उभारला जात आहे. प्राण्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन, निसर्ग आणि साहसी मनोरंजन यांचा अनुभव एकाच ठिकाणी देण्याच्या उद्देशाने प्राणीसंग्रहालयात अशा नव्या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.