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Kanpur Zoo Maze : झूमध्ये बनतोय भूलभुलैय्या; पर्यटकांना अनुभवता येणार जंगलातील खराखुरा थरार!

Kanpur Zoo Builds New Maze Attraction : सुमारे १० लाख रुपयांच्या PPP प्रकल्पातून वन्यप्राण्यांचे आवाज आणि 3D कटआउट्ससह जंगलातील साहसी अनुभव देण्याची तयारी सुरू आहे.
Kanpur Zoo Maze

Kanpur Zoo Maze

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील कानपूर प्राणीसंग्रहालयात पर्यटकांना प्राण्यांच्या दर्शनासोबतच साहसी अनुभव देण्यासाठी आता अनोखे आकर्षण उभारले जात आहे. चंदीगडच्या धर्तीवर भूलभुलैय्या (Maze/Labyrinth) भवनाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. ‘वॉक-इन एव्हिएरी’समोरील मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प साकारला जात आहे.

पर्यटकांना या भूलभुलैय्यातून फिरताना जंगलातील वातावरणाचा आभासी अनुभव घेता येणार आहे. वाढती पर्यटकसंख्या लक्षात घेऊन प्राणीसंग्रहालयात नवे आकर्षण निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे.

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