Haridwar: कांवड भक्तांवर हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी; मुख्यमंत्र्यांनी पाय धुवून केले स्वागत, video viral

श्रावण महिन्यातील कांवड यात्रेसाठी हरिद्वारमध्ये लाखो शिवभक्त दाखल होत आहेत. उत्तराखंड सरकार आणि प्रशासनाने भाविकांच्या स्वागतासाठी तसेच सुरक्षा आणि वाहतुकीसाठी विशेष व्यवस्था केली आहे..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरिद्वारमध्ये कांवडियांचे स्वागत केले. हेलिकॉप्टरमधून भाविकांवर फुलांची उधळण करण्यात आली. तसेच त्यांनी काही कांवडियांचे पाय धुऊन त्यांचा सन्मान केला..बैरागी कॅम्पमध्ये विशेष व्यवस्था४ ऑगस्टनंतर डाक कांवड घेऊन येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कनखल येथील बैरागी कॅम्पमध्ये तात्पुरती दुकाने, पूजा साहित्य, जेवणाची व्यवस्था आणि रात्री पुरेसा प्रकाश याची सोय करण्यात आली आहे..वाहतुकीचे नियोजनलक्सर-जगजीतपूर मार्गाने येणारी वाहने बैरागी कॅम्पमध्ये पार्क केली जातील. तेथून भाविकांना ठरावीक मार्गाने पुढे जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..कडक सुरक्षाएसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर यांनी सांगितले की, संपूर्ण यात्रा मार्गावर अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. ठिकठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आली असून भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी प्रशासन सतर्क आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.