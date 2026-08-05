देश

Haridwar: कांवड भक्तांवर हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी; मुख्यमंत्र्यांनी पाय धुवून केले स्वागत, video viral

Kanwar Devotees Get Grand Welcome Viral Video: हरिद्वारमध्ये कांवड यात्रेचा जल्लोष; हेलिकॉप्टरमधून फुलांची उधळण, मुख्यमंत्र्यांकडून कांवडियांचे पाय धुऊन सन्मान
Kanwar Yatra 2026 Helicopter Flower Shower and Chief Minister Foot Washing Ceremony Video Trends Online

Kanwar Yatra 2026 Helicopter Flower Shower and Chief Minister Foot Washing Ceremony Video Trends Online

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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श्रावण महिन्यातील कांवड यात्रेसाठी हरिद्वारमध्ये लाखो शिवभक्त दाखल होत आहेत. उत्तराखंड सरकार आणि प्रशासनाने भाविकांच्या स्वागतासाठी तसेच सुरक्षा आणि वाहतुकीसाठी विशेष व्यवस्था केली आहे.

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