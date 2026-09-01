Karapur Extortion Case: करापूर प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दोघांना अटक केली, आता ‘३० लाखांच्या’ कथित ऑडिओची चर्चा; नेमकं प्रकरण काय?

गोवा : पणजी, बिचोलीम तालुक्यातील करापूर येथील The House of Abhinandan Lodha चा ‘One Goa’ प्रकल्पाभोवती सुरू असलेल्या वादाला आता कथित आर्थिक व्यवहारांच्या ऑडिओ क्लिपमुळे नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी सिद्धेश तारी आणि प्रितेश साळगावकर यांना कथित खंडणी प्रकरणात अटक केली आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप असून, तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणात एकूण सुमारे ₹४१ लाखांच्या कथित व्यवहारांचा उल्लेख झाला आहे..करापूर-सारवण परिसरात या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांकडून आंदोलनही करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच आता कथित खंडणीच्या आरोपांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा बदलली आहे. काही आंदोलकांना प्रकल्पाचे काम थांबविणे किंवा आंदोलन सुरू ठेवणे यासाठी आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभागी करण्यात आले होते का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नवे प्रश्नया पार्श्वभूमीवर आता समोर आलेल्या एका कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये ‘सिद्धेशचे तुम्ही ३० केले’ तसेच ‘सिद्धेशला तुम्ही ३० लाख दिले’ अशा स्वरूपाचे उल्लेख ऐकू येत आहे.ऑडिओमधील संभाषणात ३०-३५ लोक, त्यांच्या सह्या, काम थांबविणे आणि आंदोलनाशी संबंधित परिस्थिती याबाबतही चर्चा होत असल्याचे दिसून येते आहे.संभाषणाच्या एका भागात संबंधित व्यक्ती आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करताना “माझी पण गाडी आहे, गाडीला खर्च आहे, पैसे नाहीत आता” असे म्हणताना ऐकू येते. पुढे संबंधित व्यक्ती स्वतः कोणत्याही व्हिडिओमध्ये किंवा लाईव्हमध्ये दिसली नसल्याचे सांगते.तसेच, “मी कुठेच लाईव्हसुद्धा केले नाही” आणि “आम्ही काय करतो ते शांततेत करतो. मला टाइम द्या” अशा स्वरूपाचे वक्तव्यही या ऑडिओमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..₹३० लाखांचा उल्लेख नेमका कशासाठी?या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे आता या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.ऑडिओमध्ये उल्लेख होणारे ₹३० लाख नेमके व्यवहाराशी संबंधकरापूर-सारवण परिसरातील आंदोलन आणि कथित आर्थिक व्यवहार यांच्यात काय संबंध आहे३०-३५ लोकांच्या सह्या, आंदोलन आणि काम थांबविण्याच्या चर्चेचा आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध दिसून येतोया कथित व्यवहारांमध्ये आणखी कोण कोण व्यक्ती सहभागी होत्या.फॉरेन्सिक तपासाची मागणीया सर्व पार्श्वभूमीवर कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.‘३० लाख’ या रकमेचा नेमका संदर्भ काय आहे, तसेच ऑडिओमध्ये चर्चिलेल्या आंदोलन आणि सह्यांचा कथित आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर संबंधित प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, फोन कॉल्स, WhatsApp संभाषणे आणि इतर उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करून संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची साखळी स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे..संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आवश्यककरापूर येथील प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवर झालेला विरोध, आंदोलन, त्यानंतर समोर आलेले कथित खंडणीचे आरोप आणि आता चर्चेत आलेला ‘३० लाखांचा’ कथित ऑडिओ या सर्व बाबी स्वतंत्रपणे न पाहता त्यांचा परस्पर संबंध तपासणे आवश्यक आहे.या प्रकरणाची चौकशी पारदर्शक आणि सखोल पद्धतीने करण्यात यावी आणि तपासातून समोर येणारी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी महत्त्वाची नोंद कथित ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण,आणि ₹३० लाखांच्या उल्लेखाचा संदर्भ अधिकृत तपास प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.