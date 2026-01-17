देश

Karnataka Aggressive : कर्नाटक आक्रमक, महाराष्ट्र प्रतिक्रियात्मक; सीमाभागात संताप उसळला

Marathi Rights, Border Issue : केरळमध्ये कन्नड हक्कांसाठी कर्नाटक आक्रमक; सीमाभागातील मराठी प्रश्नावर महाराष्ट्र संथ,राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव की मराठी अस्मितेचा विसर?
Marathi-speaking citizens in the Belagavi border region express concern over language rights amid Karnataka’s aggressive stance.

डॉ. सतीश जाधवसकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती अस्मिता, संस्कृती आणि अस्तित्वाचे प्रतीक असते. मात्र सीमाभागातील मराठी भाषकांसाठी हीच भाषा आज संघर्षाचे कारण ठरत आहे. केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या ‘मल्याळम्‌ भाषा विधेयका’च्या विरोधात कर्नाटक सरकार आक्रमकतेने उभे राहिली आहे, मात्र, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्र सरकार अशीच ठाम आणि आक्रमक भूमिका का घेत नाही?, असे प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

