Karnataka Aggressive : कर्नाटक आक्रमक, महाराष्ट्र प्रतिक्रियात्मक; सीमाभागात संताप उसळला

बेळगाव : भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती अस्मिता, संस्कृती आणि अस्तित्वाचे प्रतीक असते. मात्र सीमाभागातील मराठी भाषकांसाठी हीच भाषा आज संघर्षाचे कारण ठरत आहे. केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या ‘मल्याळम् भाषा विधेयका’च्या विरोधात कर्नाटक सरकार आक्रमकतेने उभे राहिली आहे, मात्र, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्र सरकार अशीच ठाम आणि आक्रमक भूमिका का घेत नाही?, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत..केरळमध्ये कन्नड भाषकांच्या हक्कांना धक्का लागणार असल्याचा आरोप करत कर्नाटक सरकारने तत्काळ हालचाली सुरू केल्या. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे विधेयक संविधानातील भाषक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे सांगत केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना पत्र लिहिले. .Premium|Karnataka Congress power tussle : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदलाची मागणी तीव्र; सिद्धरामय्या-शिवकुमार संघर्ष शिगेला.एवढेच नव्हे तर कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकरणाच्या शिष्टमंडळाने थेट केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन विधेयकास मंजुरी न देण्याची औपचारिक मागणी केली. आपल्या भाषिक बांधवांसाठी कर्नाटक सरकारने तत्परता दाखविली. मात्र, यात महाराष्ट्र कमी पडताना दिसत आहे..याचवेळी सीमाभागातील मराठी भाषकांचे वास्तव वेदनादायी आहे. बेळगावसह कर्नाटकातील मराठीबहुल भागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे. शासकीय व्यवहार, शिक्षण, प्रशासन, सार्वजनिक फलक आणि दैनंदिन व्यवहारांत कन्नड भाषेचीसक्ती वाढत आहे. मराठी फलक हटवून कन्नड फलक लावले जात आहेत. .Karnataka Congress Crisis : काँग्रेसमधील 'वादळ' एका क्षणात शांत? सिद्धरामय्या–शिवकुमार यांच्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर दिल्लीत नेमकं काय घडलं?.मराठी भाषकांनी आंदोलन, निवेदने, न्यायालयीन लढे दिले. भाषक अल्पसंख्याक आयोगानेही घटनात्मक हक्क देण्याच्या सूचना केल्या. तरीही कर्नाटक सरकारकडून ‘राज्यभाषेचे संरक्षण’ हा युक्तिवाद पुढे करून या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे..या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका प्रश्न उपस्थित करते. सीमावासीयांची अपेक्षा कर्नाटक सरकारकडून नसली, तरी महाराष्ट्राने तरी आपल्या मराठी भाषक बांधवांसाठी ठाम उभे राहावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र आजवर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका सौम्य आणि प्रतिक्रियात्मकच राहिली आहे. .केरळ प्रकरणात जशा झपाट्याने कर्नाटक सरकारकडून हालचाली झाल्या, तशा हालचाली सीमाभागातील मराठी प्रश्नावर महाराष्ट्राकडून होताना दिसत नाहीत. यामुळे मराठी भाषकांमध्ये अस्वस्थता आणि निराशा वाढत आहे. .आम्ही किती काळ लढायचे? आमच्या भाषेसाठी आमच्या राज्याने कधी आवाज उठवायचा?, असे प्रश्न सीमाभागात विचारले जात आहेत. कन्नडसक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार कधी ठाम, स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेणार, हा सवाल आता केवळ राजकीय नसून मराठी अस्मितेचा झाला आहे. \r\n\r.महाराष्ट्राकडून हव्यात शासकीय हालचाली केरळ विधानसभेत मल्याळम् भाषा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने तातडीने केरळ सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला. केरळचे मुख्यमंत्री व राज्यपालांबरोबर चर्चा केली. .कन्नड भाषेच्या हक्कांसाठी कर्नाटक आक्रमक असल्याचे यातून स्पष्ट होते. मात्र याच वेळी बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषकांवर सातत्याने अन्याय होत आहेत. मराठी फलक हटविणे, प्रशासनात मराठीचा वापर नाकारणे अशा प्रकारांमुळे असंतोष वाढत आहे. तरीही या गंभीर विषयावर महाराष्ट्र सरकारकडून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री किंवा राज्यपालांशी ठोस चर्चा होताना दिसत नाही. ही शांत भूमिका सीमावासीयांमध्ये नाराजी निर्माण करणारी ठरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.