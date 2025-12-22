देश

Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही

Viral Video Exposes Shocking Abuse in Bagalkot School : बागलकोटमधील निवासी शाळेत अपंग मुलावर शिक्षक व त्याच्या पत्नीने केलेल्या अमानुष मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बागलकोट : कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर (Bagalkot School Abuse) आला आहे. मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळेतील एका शिक्षकाने आपल्या पत्नीसह एका मुलावर अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

