Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही

बागलकोट : कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर (Bagalkot School Abuse) आला आहे. मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळेतील एका शिक्षकाने आपल्या पत्नीसह एका मुलावर अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शिक्षकाने मुलाला जमिनीवर लोळवत निर्दयीपणे मारहाण केली. इतकेच नव्हे, तर शिक्षकाच्या पत्नीनेही या कृत्यात सहभाग घेतल्याचा आरोप असून, तिने मुलाच्या डोळ्यात मिरचीचा (पेपर) स्प्रे फवारल्याचे सांगितले जात आहे..नेमके प्रकरण काय?बागलकोट जिल्ह्यातील नवनगर परिसरात एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अंध व मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलांसाठी निवासी शाळा चालवली जाते. याच शाळेतील १६ वर्षांच्या एका विद्यार्थ्यावर झालेल्या क्रूर अत्याचाराचे फोटो अलीकडेच समोर आले आहेत. ही घटना सुमारे तीन महिन्यांपूर्वीची असल्याचे सांगितले जात असले तरी, आरोपी शिक्षक अक्षय इंदुलकर आणि त्यांची पत्नी आनंदी यांनी केलेल्या अमानुष कृत्यांचे पुरावे आता उघडकीस आले आहेत..VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल.या शाळेत बहुतांश मुले अंध असून, काही मुले मानसिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. अशाच एका मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलाला अक्षय इंदुलकर आणि त्यांची पत्नी आनंदी यांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. अक्षयने पाईपने मुलाला मारले, तर आनंदीने त्याच्या डोळ्यात मिरचीचा स्प्रे फवारल्याचेही (मिरची पावडर) समोर आले आहे..या घटनेचे मोबाइलवर चित्रीत केलेले फोटो आणि व्हिडिओ बाहेर आल्यानंतर, पीडित मुलाच्या कुटुंबीयांनी एनजीओ संचालक आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी दोघांनाही चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले असून तपास सुरू आहे..Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?.एसपींचे स्पष्टीकरण :बागलकोटचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ गोयल यांनी सांगितले, "अक्षय इंदुलकर आणि आनंदी हे दोघे मिळून ही एनजीओ चालवतात. या निवासी शाळेत अनेक मुले शिक्षण घेत आहेत. सध्या एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये पती-पत्नी एका मुलाला पाईपने आणि इतर प्रकारे मारहाण करताना दिसत आहेत. मुलाच्या पालकांनी तक्रार दाखल करण्यासाठी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे. आम्ही एफआयआर दाखल करत असून दोघांनाही पोलिस ठाण्यात बोलावले आहे.".ते पुढे म्हणाले, "ही मारहाण तीन महिन्यांपूर्वीची आहे. शाळेत काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने हा व्हिडिओ तयार केला होता. नंतर त्या कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर त्याने हा व्हिडिओ मुलाच्या पालकांना दिला. पालकांनी तो व्हिडिओ पोलिसांकडे सादर केला असून, आम्ही संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहोत.".