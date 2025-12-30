Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'

मंगळूर : दक्षिण कन्नड (Dakshina Kannada) जिल्ह्यातील पुत्तूर तालुक्यात भाजप नेते जगन्निवास राव यांचा पुत्र कृष्णा जे. राव याच्याविरोधात दाखल (BJP leader Son Case) असलेल्या फसवणूक आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. प्रेमाचं आणि लग्नाचं आश्वासन देऊन एका युवतीला गर्भवती केल्यानंतर, बाळ जन्माला येऊन सहा महिने उलटले तरीही पीडितेला अद्याप न्याय मिळालेला नाही..न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या डीएनए चाचणीत कृष्णा जे. राव हाच बाळाचा पिता असल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे. असे असतानाही आरोपीने संबंधित युवतीशी विवाह करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप व आरएसएसशी संबंधित काही वरिष्ठ नेत्यांनी मध्यस्थी करून समझोत्याचा प्रयत्न केला; मात्र हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. त्यामुळे आता कायदेशीर लढाच एकमेव पर्याय उरल्याचे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी स्पष्ट केले आहे..शारीरिक संबंध ठेवले अन्...पुत्तूर येथील भाजप नेते जगन्निवास राव यांचा पुत्र कृष्णा जे. राव याने शालेय वयापासून ओळखीच्या एका हिंदू युवतीशी प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवत त्याने तिची फसवणूक केल्याचा आरोप सुमारे सात ते आठ महिन्यांपूर्वी समोर आला होता. त्यानंतर युवती गर्भवती झाल्याचे उघड झाल्यानंतर, प्रकरण मिटवण्यासाठी समझोत्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते..Crime News : लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मुंबईत नोकरी लागल्याचं कारण सांगून तिला नेलं अन् तिच्यासोबत....सुरुवातीला कृष्णा रावने लग्नास साफ नकार दिला. नंतर सामाजिक व राजकीय दबाव वाढल्यानंतर तो विवाहासाठी तयार झाला; मात्र त्यावेळी त्याचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाले नव्हते. वय पूर्ण झाल्यानंतर लग्न लावून देण्याची हमी त्याचे वडील जगन्निवास राव यांनी दिली होती..बाळ जन्मल्यानंतर पुन्हा नकारबाळाचा जन्म झाल्यानंतर कृष्णा रावचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाले असतानाही त्याने पुन्हा विवाहास नकार दिला. त्यामुळे अखेर हे प्रकरण पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी कृष्णा रावला अटक केली होती; मात्र काही कालावधीनंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली..डीएनए चाचणीत पितृत्व सिद्धबाळ जन्मल्यानंतर कृष्णा रावने ‘हे बाळ माझे नाही’ असा दावा केल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीएनए चाचणी करण्यात आली. आरोपी, पीडिता आणि बाळाचे रक्तनमुने बंगळूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. अहवालात कृष्णा जे. राव हाच बाळाचा Biological पिता असल्याचे स्पष्ट झाले..'निवारा ट्रस्ट'च्या नावाखाली गोरगरिबांना 22 लाखांचा गंडा; पूजा भोसलेला 3 वर्षांनी अटक, कोल्हापुरात वेगवेगळ्या हॉलमध्ये लोकांना बोलवत होती!.या प्रकरणामुळे राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. वाढत्या दबावानंतर भाजपने आरोपीचे वडील जगन्निवास राव यांना पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीही पीडित युवतीला आणि तिच्या बाळाला अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याने सामाजिक व कायदेशीर पातळीवर संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.