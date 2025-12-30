देश

Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'

Allegations Against BJP Leader’s Son in Karnataka : डीएनए चाचणीत पितृत्व सिद्ध होऊनही भाजप नेत्याच्या पुत्राने विवाहास नकार दिल्याने पुत्तूरमधील युवती व बाळाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
बाळकृष्ण मधाळे
मंगळूर : दक्षिण कन्नड (Dakshina Kannada) जिल्ह्यातील पुत्तूर तालुक्यात भाजप नेते जगन्निवास राव यांचा पुत्र कृष्णा जे. राव याच्याविरोधात दाखल (BJP leader Son Case) असलेल्या फसवणूक आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. प्रेमाचं आणि लग्नाचं आश्वासन देऊन एका युवतीला गर्भवती केल्यानंतर, बाळ जन्माला येऊन सहा महिने उलटले तरीही पीडितेला अद्याप न्याय मिळालेला नाही.

