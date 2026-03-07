Karnataka Budget Protest : अर्थसंकल्पाविरोधात भाजपचे ‘खाली चंबू’ आंदोलन; सरकारवर कर्जबाजारीपणाचा आरोप, विधानसौधसमोरून काढला मोर्चा

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाविरोधात भाजप नेत्यांनी विधानसौधच्या ग्रँड स्टेपसमोर ‘खाली चंबू’ (रिकामे भांडे) घेऊन निदर्शने (karnataka budget protest by bjp leaders) केली. अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच भाजपच्या आमदारांनी विधानसौधच्या पूर्व दरवाजापासून पश्चिम दरवाजापर्यंत मोर्चा काढत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली..विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी हा अर्थसंकल्प ‘विकासशून्य आणि जनविरोधी’ असल्याची टीका केली. मागील अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीचेही वितरण सरकारने केलेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असून सरकार कर्ज काढून कारभार चालवत आहे, असेही त्यांनी म्हटले. सिंचन खात्याला कमी निधी देण्यात आला असून, उत्तर कर्नाटककडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला..तसेच सरकार मत बँकेसाठी काही समाजघटकांना प्राधान्य देत असल्याची टीका करत एससी-एसटी समाजासाठी असलेला निधी योग्यरीत्या वापरला गेला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्याचा जीडीपी वाढदर कमी होत असून, आर्थिक तुटीबाबत सरकार आकडेवारीत “जादू” करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांनीही अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने आर्थिक शिस्त पाळलेली नाही, अशी टीका केली..Who Was Dr. Manisha Jejurkar? नाशिक हादरलं! प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ मनीषा जेजूरकर यांनी गळफास घेऊन संपवलं आयुष्य, डॉक्टर नवरा घरात नसताना....सरकारने घेतलेल्या कर्जावर तब्बल ४५,६०० कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय विजयेंद्र यांनीही सरकारवर हल्लाबोल करत हा अर्थसंकल्प केवळ दिखाऊ असल्याचा आरोप केला. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असून, हा दूरदृष्टीविना सादर केलेला निराशाजनक अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.