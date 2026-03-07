देश

Karnataka Budget Protest : अर्थसंकल्पाविरोधात भाजपचे ‘खाली चंबू’ आंदोलन; सरकारवर कर्जबाजारीपणाचा आरोप, विधानसौधसमोरून काढला मोर्चा

BJP Leaders Protest Against Karnataka Budget : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अर्थसंकल्पाविरोधात भाजप आमदारांनी विधानसौधसमोर ‘खाली चंबू’ घेऊन आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी हा अर्थसंकल्प जनविरोधी असल्याची टीका केली.
BJP protest Karnataka assembly

BJP protest Karnataka assembly

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाविरोधात भाजप नेत्यांनी विधानसौधच्या ग्रँड स्टेपसमोर ‘खाली चंबू’ (रिकामे भांडे) घेऊन निदर्शने (karnataka budget protest by bjp leaders) केली. अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच भाजपच्या आमदारांनी विधानसौधच्या पूर्व दरवाजापासून पश्चिम दरवाजापर्यंत मोर्चा काढत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Budget
BJP Leader
Government of Karnataka
bengaluru
Budget 2026

Related Stories

No stories found.