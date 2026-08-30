Karnataka Cabinet Expansion: नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिपदासाठी रस्सीखेच; काँग्रेससमोर तिसऱ्या टप्प्यातील विस्ताराचे आव्हान, इच्छुकांची दिल्लीकडे धाव

बंगळूर: मंत्री बी. नागेंद्र यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून, रिक्त झालेल्या मंत्रिपदांसाठी जोरदार स्पर्धा सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळात सध्या दोन पदे रिक्त असून, या जागांवर कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णय काँग्रेस नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी नाराज झालेल्या काही वरिष्ठ आमदारांना मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता या वरिष्ठ आमदारांना संधी द्यायची की, नागेंद्र यांच्या जागी वाल्मीकी समाजातील प्रतिनिधीला मंत्रिपद द्यायचे, यावर काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू आहे..त्याचबरोबर विद्यमान मंत्रिमंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नसल्याने महिला आमदारालाही संधी देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार काँग्रेस नेतृत्वासाठी सोपा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाराज असलेले वरिष्ठ आमदार एम. कृष्णाप्पा यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे लागेल, अशीही पक्षांतर्गत चर्चा आहे. कृष्णप्पा यांच्यासाठी जागा निर्माण करण्यासाठी वक्कलिग समाजातील एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने तिसऱ्या टप्प्यातील विस्ताराची गुंतागुंत वाढली आहे..Manoj Jarange Mumbai March: मनोज जरांगे यांनी हाक दिल्यास मुंबईकडे कूच ; मराठा बांधवांचा इशारा; सकल मराठा समाजातर्फे राज्य शासनाविरोधात निदर्शने .दरम्यान, नागेंद्र यांच्या जागी वाल्मीकी समाजातील तसेच महिला प्रतिनिधी म्हणून अन्नपूर्णा तुकाराम यांना मंत्रिपद देण्याचा विचारही सुरू आहे. त्यामुळे महिला आणि वाल्मीकी समाज या दोघांनाही प्रतिनिधित्व मिळू शकते. मात्र, प्रथमच निवडणूक लढवून, त्यातही पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या अन्नपूर्णा तुकाराम यांना थेट मंत्रिपद देण्यास काँग्रेसमधील काही नेत्यांचा विरोध असल्याचे समजते. एक जागा कुरुब समाजातील बसवराज नीलण्णा शिवण्णावर यांना द्यावी, यासाठी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दबाव आणल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांड या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पेचावर कोणता तोडगा काढते, याकडे लक्ष लागले आहे..Kolhapur Vehicle Vandalism: पूर्वीच्या वादातून दौलतनगरात केली सख्ख्या भावांनी पाच वाहनांची तोडफोड.शिवकुमार पुन्हा दिल्लीलाशिवकुमार यांनी मंत्री नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यासह मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावर दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली दौरा करून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली होती. राहुल गांधी यांनी पुन्हा सोमवारी (ता. ३१) दिल्लीला येण्याचे निर्देश देत तिसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याचे समजते. त्यानुसार शिवकुमार सोमवारी पुन्हा दिल्लीला जाणार आहेत. शिवकुमार यांच्यासोबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांनाही सोमवारी दिल्लीला येण्याच्या सूचना हायकमांडने दिल्याचे सांगितले जात आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात सोमवारी दिल्लीमध्ये हायकमांडची बैठक होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपदावर लक्ष ठेवून असलेल्या अनेक आमदारांनी दिल्लीकडे धाव घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.