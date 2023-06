By

बंगळुरु : कर्नाटकमध्ये सत्ता आल्यानंतर कर्नाटकातील शालेय पुस्तकातील RSSचे संस्थापक हेगडेवार यांचा उल्लेख वगळण्यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे. कर्नाटकच्या कॅबिनेटनं याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता कर्नाटकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतची माहिती शिकवली जाणार नाही. (Karnataka Cabinet has decided to remove school textbook lessons on RSS)

कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री मधू बंगरप्पा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितल की, कर्नाटक कॅबिनेटनं ठरवलं आहे की शाळेच्या पुस्तकातील रा. स्व. संघाचे (RSS) संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेगडेवार आणि इतरांवरील धडा वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करण्याचा दिला होता इशारा

शिक्षण मंत्री मधु बंगरप्पा यांनी नुकतचं जाहीर केलं होतं की, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी याच वर्षी शालेय पुस्तकांची समीक्षा केली जाईल. लवकरच ही बाब मंत्रिमंडळासमोर ठेवली मंजुरीसाठी ठेवली जाईल. काँग्रेसनं आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात आश्वासन दिलं होतं की. भाजपनं सत्तेत असताना शालेय पुस्तकात केलेल्या बदलांना तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करण्यात येईल.

बंगरप्पा यांनी म्हटलं होतं की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या पुढाकार घेत आहेत. आमच्या निवडणूक घोषणापत्रात ज्याचा मी अध्यक्ष होतो, त्यात ही बाब स्पष्ट स्वरुपात लिहिली देखील आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शालेय पुस्तकांची समिक्षा करणार आहोत.