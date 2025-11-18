Karnataka Politics:'मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेच्या हालचालींना गती'; सिद्धरामय्या पुन्हा दिल्लीत; खर्गे यांच्याशी चर्चेनंतर चित्र स्पष्ट होणार..

बंगळूर : राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व बदल आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांनी जोर धरला असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या दिल्ली भेटीमुळे उत्सुकता वाढली आहे. आज दुपारी नवी दिल्लीत पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत महत्त्वाची चर्चा करण्याचे नियोजन केले आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...यापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावर त्यांनी दिल्ली भेटीदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेऊन प्राथमिक मान्यता मिळवली होती. राहुल गांधींनी या विषयावर पुढील चर्चा खर्गे यांच्यासोबत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आजची बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. राज्यातील राजकीय हालचाली आता थेट दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचल्याने सत्ता पक्षात हालचाल वाढली आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या शक्यतेमुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळावी, यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे, तर काही विद्यमान मंत्र्यांमध्ये पद गमावण्याची भीती आहे..के. एन. राजण्णा आणि बी. नागेंद्र या मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने मंत्रिमंडळातील दोन जागा रिक्त आहेत. फेरबदल शक्य झाला नाही, तर या रिक्त पदांच्या भरतीवर पर्यायी चर्चा होऊ शकते. दरम्यान, मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आर. व्ही. देशपांडे, नरेंद्र स्वामी, बी. के. हरिप्रसाद, बसवराज रायरेड्डी, लक्ष्मण सवदी, सलीम अहमद, शिवलिंगेगौडा, रूपा श्रीधर, यु. टी. खादर यांची नावे आघाडीवर असल्याची माहिती आहे..मंत्र्यांमध्ये गोंधळबेळगाव अधिवेशन आठ डिसेंबरपासून होणार आहे. मंत्री अधिवेशनाची तयारी करत आहेत; पण मंत्रिमंडळात फेरबदल कधी होणार, याबद्दल काही मंत्र्यांमध्ये संभ्रम आहे. जर मंत्रिमंडळात फेरबदल झाला, तर १२ मंत्र्यांना वगळण्याची शक्यता आहे; पण कोणाला वगळणार, याबद्दल गोंधळ सुरू आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गर्दीमंत्रिमंडळ फेरबदलाची काँग्रेसमध्ये अजूनही जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली भेटीपूर्वी अनेक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा केली आहे. कावेरी निवासामध्ये जाऊन सिद्धरामय्या यांच्यावर अनेक आमदारांनी मंत्रिपदासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्रस्वामी, बी. आर. पाटील, विजयानंद कशप्पनवर, अशोक पट्टण, पोन्नन्ना आणि इतर अनेकांनी त्यांची भेट घेतली..CA Success Story:'रिक्षा चालकाची लेक बनली सीए'; आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवलं, भावाचे मिळाले पाठबळ...‘सिद्धरामय्या, शिवकुमार आमचे देव’आमदार विजयानंद कशप्पनवर म्हणाले, ‘‘मी मंत्रिपदासाठी प्रबळ इच्छुक आहे. त्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. मंत्रिपद मिळण्याची खात्री आहे. मुख्यमंत्री, रणदीपसिंह सुरजेवाला आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनाही विनंती केली आहे. सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार आमचे देव आहेत.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.