Karnataka Politics:'मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेच्या हालचालींना गती'; सिद्धरामय्या पुन्हा दिल्लीत; खर्गे यांच्याशी चर्चेनंतर चित्र स्पष्ट होणार..

“Cabinet Reshuffle Gathers Pace: राज्यातील राजकीय हालचाली आता थेट दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचल्याने सत्ता पक्षात हालचाल वाढली आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या शक्यतेमुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळावी, यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे, तर काही विद्यमान मंत्र्यांमध्ये पद गमावण्याची भीती आहे.
बंगळूर : राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व बदल आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांनी जोर धरला असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या दिल्ली भेटीमुळे उत्सुकता वाढली आहे. आज दुपारी नवी दिल्लीत पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत महत्त्वाची चर्चा करण्याचे नियोजन केले आहे.

