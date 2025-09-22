देश

Karnataka Caste Census : ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश? राज्यात जोरदार वाद, राज्यपाल गेहलोत यांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Karnataka Caste Census Sparks Major Controversy : ख्रिश्चन धर्माअंतर्गत विविध उपजातींचा संदर्भ दर्शविणारा स्तंभ काढून टाकल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
Governor Thawar Chand Gehlot

Governor Thawar Chand Gehlot

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा (Hindu Subcastes in Christianity) समावेश करण्यावरून राज्यात जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot) यांनी या वादात हस्तक्षेप केला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
Hindu religion
Governor
Caste Verification
Government of Karnataka
caste certificate
Christians
Christian Religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com