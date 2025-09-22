Karnataka Caste Census : ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश? राज्यात जोरदार वाद, राज्यपाल गेहलोत यांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बंगळूर : ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा (Hindu Subcastes in Christianity) समावेश करण्यावरून राज्यात जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot) यांनी या वादात हस्तक्षेप केला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे..सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या आगामी जातीय जनगणनेत किमान ४६ जातींच्या दुहेरी ओळखी आहेत. राज्य भाजप नेत्यांच्या आणि इतरांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे तक्रार केली होती, ज्यात ख्रिश्चन ब्राह्मण, ख्रिश्चन वक्कलिग आणि ख्रिश्चन कुरुब या प्रमाणे हिंदू उपजातींना ख्रिश्चन धर्मात समाविष्ट केले जात असल्याचा आरोप केला होता..मोठी बातमी! 'राष्ट्रवादी'कडून विधानसभा लढवलेल्या माजी ZP सदस्याच्या बॅगेत आढळले रिव्हॉल्वर, पाच काडतुसे; पुणे विमानतळावर खळबळ.जातीय जनगणनेवरील वाद वाढत असताना राज्यपालांनी सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश करण्याबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश केल्याने सामाजिक नुकसान आणि दीर्घकालीन समस्या निर्माण होतील. त्यामुळे यादीतील जातींची दुहेरी ओळख यादीतून वगळण्यात यावी, अशी सूचना पत्रात केली आहे. जातीय जनगणना म्हणून ओळखले जाणारे सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान केले जाईल..उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी; सरकारी कागदपत्रांमधूनही हटणार जातीचा कॉलम, High Court च्या आदेशानंतर ऐतिहासिक निर्णय.ख्रिश्चन धर्मातील उपजातींचा उल्लेख अखेर वगळला - CM सिद्धरामय्याराज्य सरकारची बहुप्रतिक्षित जातीय जनगणना सोमवारपासून सुरू होणार असल्याचे सांगून ख्रिश्चन धर्माअंतर्गत विविध उपजातींचा संदर्भ दर्शविणारा स्तंभ काढून टाकल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी स्पष्ट केले..ख्रिश्चन धर्माला हिंदू उपजात दर्शविण्याबाबत तीव्र संताप निर्माण झाला होता. शनिवारी गदग येथे पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी उप-जातीच्या श्रेणीमध्ये ‘ख्रिश्चन’ धर्मांतर्गत विविध जातींचा उल्लेख काढून टाकल्याचे सांगितले. ते मी काढून टाकले नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाने काढले..आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि सरकारने सर्वेक्षण करण्यासाठी फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. सर्वेक्षणासाठी एक लाख ७५,००० शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक शिक्षक १५० घरांमधून माहिती गोळा करेल आणि सर्वेक्षण १५ दिवसांसाठी केले जाईल. सर्वेक्षणात धर्म, जात, पोटजाती, शिक्षण आणि रोजगार यासह अनेक माहिती गोळा केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.