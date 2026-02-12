देश

Crime News : 17 वर्षीय कल्याणीचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात हलवला, पोलिसांनी मध्येच थांबवले अंत्यसंस्कार!

Suspicious Death of Minor Girl in Karnataka : १७ वर्षीय कल्याणीचा मृतदेह पोलिसांना न कळवता दुसऱ्या जिल्ह्यात नेण्यात आला. अपघात की आत्महत्या, याबाबत संशय असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Chikkaballapur Girl Death

Chikkaballapur Girl Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चिक्कबळ्ळापूर : जिल्ह्यातील १७ वर्षीय कल्याणीचा संशयास्पद मृत्यू आणि तिचा मृतदेह पोलिसांना कोणतीही माहिती न देता एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात हलवण्यात (Chikkaballapur Girl Death) आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. हा मृत्यू अपघाती आहे की आत्महत्येचा, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून संपूर्ण प्रकरण अधिकच गूढ बनले आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
crime marathi news
school girl
Death girl

Related Stories

No stories found.