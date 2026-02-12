Crime News : 17 वर्षीय कल्याणीचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात हलवला, पोलिसांनी मध्येच थांबवले अंत्यसंस्कार!

चिक्कबळ्ळापूर : जिल्ह्यातील १७ वर्षीय कल्याणीचा संशयास्पद मृत्यू आणि तिचा मृतदेह पोलिसांना कोणतीही माहिती न देता एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात हलवण्यात (Chikkaballapur Girl Death) आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. हा मृत्यू अपघाती आहे की आत्महत्येचा, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून संपूर्ण प्रकरण अधिकच गूढ बनले आहे..बंगळूरू ग्रामीण जिल्ह्यातील होस्कोटे तालुक्यातील गिडनाहळ्ळी गावात राहणारी कल्याणी (वय १७), ही दोडप्पा–दोडम्मा यांच्या कुटुंबात वाढलेली होती. सोमवारी सकाळी तिचा मृतदेह गिडनाहळ्ळी गावातील शेततळ्यात आढळून आला. मात्र, या घटनेची माहिती स्थानिक नंदागुडी पोलिसांना न देता तिचे पालक व नातेवाईकांनी मृतदेह थेट चिक्कबळ्ळापूर तालुक्यातील इटामकलाहळ्ळी गावात नेल्याचे उघडकीस आले आहे..इटामकलाहळ्ळी येथे अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असतानाच या घटनेची माहिती चिक्कबळ्ळापूर ग्रामीण पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत अंत्यसंस्कार थांबवले. स्मशानभूमीकडे नेण्यात येत असलेला मृतदेह त्वरित रुग्णालयाच्या शवागारात हलवून शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, मृताच्या आजी मुनीरथनम्मा यांनी कल्याणीचा मृत्यू अपघाताने झाल्याचा दावा केला आहे. ती चुकून घसरून पाण्याच्या खड्ड्यात पडल्याने मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले असून, या प्रकरणात कोणताही संशय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात; चार वेळा कार झाली पलटी, चालक जागीच ठार, गाडीचे दरवाजे कापून मृतदेह काढला बाहेर.मात्र, इटामकलाहळ्ळी येथील काही नातेवाईकांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक मृतदेह आणल्याबाबत तीव्र आक्षेप घेत मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला आहे. कोणताही अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पोलिसांना माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक असताना, या प्रकरणात तसे न केल्यामुळे अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. हा मृत्यू अपघाती आहे की आत्महत्या? मृत्यूमागे काही वेगळे कारण आहे का? पोलिस तपास टाळण्यासाठी घाईघाईने मृतदेह हलवण्यात आला का, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..कल्याणीच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. सध्या चिक्कबळ्ळापूर ग्रामीण पोलिस आणि नंदागुडी पोलिस संयुक्तपणे तपास करत आहेत. मृताच्या आजी-आजोबांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना मुले नसल्याने त्यांनी मुनीरथनम्मा यांची धाकटी बहीण नरसम्मा हिला दत्तक घेतले होते. डॉक्टरांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.