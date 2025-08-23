१२ कोटींची रोकड, ६ कोटींचे दागिने अन्...; काँग्रेस आमदाराकडे आढळलं घबाड, जप्त केलेल्या मुद्देमालाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

ऑनलाइन गेमिंगवरील कायदा होताच, अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंग रॅकेटवर कारवाई करत ईडीने कर्नाटकचे चित्रदुर्गाचे आमदार केसी वीरेंद्र यांना गंगटोक येथून अटक केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय एजन्सीने बेंगळुरू, चित्रदुर्ग, मुंबई, गोवा आणि गंगटोकसह ३१ ठिकाणी छापे टाकले. गोव्यातील पाच मोठ्या कॅसिनोवरही छापे टाकण्यात आले. .छाप्यादरम्यान, १२ कोटी रुपये रोख (१ कोटी परकीय चलनासह), ६ कोटी सोने, १० किलो चांदी आणि ४ आलिशान कार जप्त करण्यात आल्या. तसेच, १७ बँक खाती आणि २ लॉकर गोठवण्यात आले. तपासात असे दिसून आले की, आमदार आणि त्यांचा भाऊ किंग ५६७ आणि राजा ५६७ या ऑनलाइन बेटिंग साइट चालवत होते. दुबईतील कंपन्यांद्वारे पैसे फिरवले जात होते आणि बेकायदेशीर कमाई पांढरी दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. .Success story: गुन्हेगारीमुळे बदनाम होतं गाव! आता प्रत्येक घरामध्ये आहेत अधिकारी; नेमका बदल कसा झाला?.आमदार कॅसिनो भाड्याने देण्यासाठी गंगटोक येथे आले होते. तेव्हाच ईडीने त्यांना पकडले. आता त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर बंगळुरू न्यायालयात नेण्यात येत आहे. अधिकृत सूत्रांनी ही माहिती दिली. वीरेंद्र पप्पी हे चित्रदुर्ग विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार ही कारवाई केली जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंगच्या संदर्भात आमदार आणि काही इतरांच्या जागेची झडती घेतली जात आहे..गोव्यात ईडीने ज्या कॅसिनोंविरुद्ध कारवाई केली आहे त्यात पपीज कॅसिनो गोल्ड, ओशन रिव्हर्स कॅसिनो, पपीज कॅसिनो प्राइड, ओशन ७ कॅसिनो आणि बिग डॅडी कॅसिनो यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नॉलॉजीज आणि प्राइम९ टेक्नॉलॉजीज या तीन कंपन्यांमार्फत दुबईतून कॉल सेंटर आणि गेमिंग व्यवसाय चालवला जात होता. .ईडी टीमला कळले की केसी वीरेंद्र त्याच्या सहकाऱ्यांसह गंगटोकला व्यवसायासाठी गेला होता. जिथे तो जमीन भाड्याने घेऊन नवीन कॅसिनो उघडण्याची तयारी करत होता. यादरम्यान, त्याला २३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याला न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि बंगळुरू न्यायालयात हजर करण्यासाठी ट्रान्झिट रिमांड घेण्यात आला. .Chandrababu Naidu: ‘एनडीए’च्याच उमेदवाराला पाठिंबा; चंद्राबाबू नायडू यांचे स्पष्टीकरण, राधाकृष्णन यांचे केले कौतुक.छाप्यादरम्यान ईडीला असे अनेक कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड सापडले आहेत. ज्यामुळे पैशांच्या फेरफार आणि मनी लाँड्रिंगचे मोठे नेटवर्क उघड झाले आहे. सट्टेबाजीतून मिळवलेल्या पैशातून कोणत्या व्यवसायांमध्ये आणि मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली याचा तपास एजन्सी आता करत आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. ईडीच्या पुढील तपासात अनेक मोठे खुलासे अपेक्षित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.