१२ कोटींची रोकड, ६ कोटींचे दागिने अन्...; काँग्रेस आमदाराकडे आढळलं घबाड, जप्त केलेल्या मुद्देमालाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

MLA KC Virendra Arrest News: ईडीने ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंग रॅकेटवर देशभरात छापे टाकले आणि कर्नाटकचे आमदार केसी वीरेंद्र यांना गंगटोक येथून अटक केली. मुद्देमालासह आलिशान कार जप्त करण्यात आल्या.
Vrushal Karmarkar
Updated on

ऑनलाइन गेमिंगवरील कायदा होताच, अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंग रॅकेटवर कारवाई करत ईडीने कर्नाटकचे चित्रदुर्गाचे आमदार केसी वीरेंद्र यांना गंगटोक येथून अटक केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय एजन्सीने बेंगळुरू, चित्रदुर्ग, मुंबई, गोवा आणि गंगटोकसह ३१ ठिकाणी छापे टाकले. गोव्यातील पाच मोठ्या कॅसिनोवरही छापे टाकण्यात आले.

