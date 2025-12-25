देश

Horrible Accident: मदतीसाठी किंकाळ्या, पण दार उघडलेच नाही… 17 जीव आगीत होरपळले, भीषण बस दुर्घटना!

Karnataka bus accident Update: राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण धडकेनंतर बसने घेतला आगीचा भडका, काही क्षणांतच 17 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू; निष्काळजीपणामुळे पुन्हा एकदा रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
Horrible Accident: मदतीसाठी किंकाळ्या, पण दार उघडलेच नाही… 17 जीव आगीत होरपळले, भीषण बस दुर्घटना!
Sandip Kapde
कर्नाटकातील चित्तदुर्ग जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वर एक भयावह रस्ता अपघात घडला. गोरलाथू गावाजवळ बंगळुरूहून शिमोगाकडे जाणाऱ्या खाजगी बसची समोरून येणाऱ्या लॉरीशी जोरदार टक्कर झाली. या धडकेनंतर बसला लगेच आग लागली आणि त्यात अडकलेल्या प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर किमान नऊ जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत.

