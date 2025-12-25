Horrible Accident: मदतीसाठी किंकाळ्या, पण दार उघडलेच नाही… 17 जीव आगीत होरपळले, भीषण बस दुर्घटना!

कर्नाटकातील चित्तदुर्ग जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वर एक भयावह रस्ता अपघात घडला. गोरलाथू गावाजवळ बंगळुरूहून शिमोगाकडे जाणाऱ्या खाजगी बसची समोरून येणाऱ्या लॉरीशी जोरदार टक्कर झाली. या धडकेनंतर बसला लगेच आग लागली आणि त्यात अडकलेल्या प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर किमान नऊ जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत..क्षणांतच आगीने वेढलेअपघात इतका भीषण होता की बसने काही क्षणांतच आगीने वेढले. अनेक प्रवासी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. घटनेची माहिती मिळताच हिरियुर ग्रामीण पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. जखमी प्रवाशांना त्वरित हिरियुर आणि चित्तदुर्ग येथील रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले. काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..New Airlines: विमान प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी! केंद्र सरकारकडून दोन नव्या विमान कंपन्यांना मंजुरी; जाणून घ्या कोणत्या?.बसला समोरून धडकप्राथमिक तपासात पोलिसांना आढळले आहे की लॉरी चालकाने रस्त्यावरील दुभाजक ओलांडला आणि बसला समोरून धडक दिली. या धडकेमुळे बसला आग लागली असावी. पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे की लॉरी चालकाला झोप लागली असावी, ज्यामुळे त्याने वाहनावरचे नियंत्रण सुटले. लॉरी चालकाच्या निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात घडला असावा, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र, अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा सखोल तपास सुरू आहे..राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील वाहतूक बराच वेळ ठप्पया अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील वाहतूक बराच वेळ ठप्प झाली होती. जळालेली वाहने आणि इतर अवशेष रस्त्यावरून हटवल्यानंतर आणि आग पूर्णपणे विझवल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि झोपेमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना शोक व्यक्त करताना राज्य सरकारकडून मदत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे..Nitin Gadkari: ''हत्येपूर्वी काही तास हमास प्रमुखांना भेटलो'', नितीन गडकरींनी सांगितला घटनाक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.