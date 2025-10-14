देश

Bomb Threat: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे बॉम्बस्फोटाची धमकी; तमिळनाडू कनेक्शन?

Threat Email Claimed RDX/IED Planted at Residences; Bomb Squad Finds Nothing, FIR Filed in Halasuru Gate Police Station: ई मेलद्वारे धमकी प्राप्त झाली असून पोलिसांना यामध्ये तमिळनाडू कनेक्शन असल्याचा संशय आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर, ता. १४ : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना त्यांचे निवासस्थान उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Karnataka
Chief Minister
Threat
bomb

