Bomb Threat: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे बॉम्बस्फोटाची धमकी; तमिळनाडू कनेक्शन?

बंगळूर, ता. १४ : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना त्यांचे निवासस्थान उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही धमकी तमिळनाडूतील एका व्यक्तीकडून आल्याचा संशय असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूच्या डीजीपींना एका विशिष्ट ई-मेल आयडीवरून संदेश पाठवला होता. त्यानंतर कर्नाटक पोलिसांना तत्काळ सतर्क केले आणि सुरक्षा उपाययोजना केल्या..माओवादी चळवळीला मोठा धक्का! वरिष्ठ नेता भूपती मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्र ठेवत पत्करणार शरणागती.मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी चार आरडीएक्स आणि आयईडी ठेवण्यात आल्याचा दावा ashwinshekher@outlook.com या आयडीवरून पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये केला होता. तसेच हे स्फोटक रिमोटद्वारे उडवून देण्याची धमकी दिली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून बॉम्ब शोध पथकाने दोन्ही निवासस्थानांची सखोल तपासणी केली; मात्र कोणतेही स्फोटक साहित्य आढळले नाही, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..CM Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्र ठेवून मओवादी नेता भूपती शरण येणार? ६० सहकाऱ्यांसह शरणागती, १० कोटींचं होतं बक्षीस.हलसुरू गेट पोलिस ठाण्यात पोलिसांनी अंतर्गत स्वतःहून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपीचा ई-मेल आयडी ट्रॅक केला आहे. संशयिताला अटक करण्यासाठी पथक रवाना झाले आहे. बंगळूर शहराचे पोलिस आयुक्त सिमंतकुमार सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, धमकीच्या संदेशांना अत्यंत गांभीर्याने घेतले जात आहे. सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून, दोषींना लवकरच गजाआड केले जाईल..