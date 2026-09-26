DK Shivakumar : कर्नाटकातील १२ आमदारांची दोन लग्ने; खुद्द मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे यादी, बंगळूरला स्थायिक झाल्याची माहीती

Karnataka MLAs two marriages : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील सुमारे डझनभर आमदारांची दोन लग्ने असल्याचे विधान केल्याने राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. या आमदारांची नावे शिवकुमारांनी जाहीर करावीत, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे..विधानसभेत दुष्काळाच्या परिस्थितीवरील चर्चेला उत्तर देताना शिवकुमार यांनी बंगळूरच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘‘केम्पेगौडा यांनी बंगळूरची उभारणी केली. केंगल हनुमंतय्या यांनी विधानसौध उभारले, तर एस. एम. कृष्णा यांनी बंगळूरला आंतरराष्ट्रीय शहर बनविले. शहरात येणारा कोणीही पुन्हा परत जात नाही.’’.‘‘बंगळूरला येणारे आमदारही येथेच राहतात. शहरात येणाऱ्या काही आमदारांची दोन लग्ने आहेत. असे सुमारे डझनभर आमदार आहेत. त्यांची यादी मी देऊ शकतो,’’ असे शिवकुमार म्हणाले. धारवाड, दक्षिण कन्नड आदी जिल्ह्यांतील काही आमदारांची नावे सांगता येतील; मात्र आपण त्यात पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बंगळूरला येणारे वकीलही त्यांच्या मूळ गावी परत जात नाहीत, असे सांगत शिवकुमार यांनी शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण ३३ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे नमूद केले..भाजपकडून यादी जाहीर करण्याची मागणीविधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी शिवकुमार यांच्या विधानावर टीका केली. ‘‘हे अनावश्यक विधान आहे. त्यांनी ज्या आमदारांचा उल्लेख केला, त्यांची नावे जाहीर करावीत,’’ अशी मागणी त्यांनी केली.शिवकुमार यांचे विधान बंगळूरबाहेरून शहरात आलेल्या आमदारांबाबत असल्याचे स्पष्ट करत अशोक म्हणाले, ‘‘आता बंगळूरला आलेल्या प्रत्येक आमदारावर संशयाची टांगती तलवार आहे. माझा जन्म आणि शिक्षण बंगळूरमध्येच झाले आहे.’’.Karnataka Drought Relief : दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठी बातमी! राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,500 रुपयांचे अनुदान मिळणार; सरकारच्या तिजोरीवर पडणार 1,250 कोटींचा आर्थिक भार.भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एस. सुरेश कुमार यांनीही विधानसभेच्या सभागृहात अशा प्रकारची वक्तव्ये केल्याने सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो, असे म्हटले. शिवकुमार यांनी हे विधान विनोदाने केले असले, तरी त्यातून नागरिकांमध्ये आमदारांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दोन लग्ने करून दोन कुटुंबे सांभाळणाऱ्या आमदारांची नावे जाहीर करावीत; अन्यथा राज्यातील नागरिक सर्वच आमदारांकडे संशयाने पाहू शकतात, असे सुरेश कुमार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.