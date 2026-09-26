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DK Shivakumar : कर्नाटकातील १२ आमदारांची दोन लग्ने; खुद्द मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे यादी, बंगळूरला स्थायिक झाल्याची माहीती

DK Shivakumar MLA list : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बंगळूरमध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे १२ आमदारांची दोन लग्ने असल्याचा दावा केला. ‘माझ्याकडे यादी आहे’ या वक्तव्यावरून वाद.
DK Shivakumar

DK Shivakumar

esakal

Sandeep Shirguppe
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Karnataka MLAs two marriages : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील सुमारे डझनभर आमदारांची दोन लग्ने असल्याचे विधान केल्याने राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. या आमदारांची नावे शिवकुमारांनी जाहीर करावीत, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.

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