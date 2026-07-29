कर्नाटकात HIV चा कहर! सात हजार विद्यार्थी एड्स पॉझिटिव्ह; महाविद्यालयांमध्ये नियमित तपासणी शिबीर घेण्याचे आदेश

Over 7,000 Students Test HIV Positive: शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील धक्कादायक बातमीने देशभर खळबळ उडाली आहे. राज्यात एक-दोन नव्हे तर तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांना एचआयव्ही एड्स आजाराची बाधा झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आलीय. एका अहवालाने आरोग्य विभागाची चिंता वाढवली आहे. .या अहवालानुसार, राज्यातील १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील ७००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना एचआयव्ही संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत कर्नाटक सरकारने आता राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये नियमितपणे एचआयव्ही तपासणी आणि समुपदेशन शिबिरे आयोजित करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत..Tiger Day: जंगलाच्या ५ किमी परिसरातील १२० नागरिक बनले 'वाघ मित्र'; ॲप अन् व्हॉट्सॲप ग्रुपने सोपा केला तपास.नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या (NACO) अहवालानुसार, एचआयव्ही बाधितांच्या संख्येत कर्नाटक देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात सध्या सुमारे २ लाख ६० हजार लोक एचआयव्हीसह जगत आहेत, ज्यातील २ लाख ५ हजार रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र, जवळपास ५४ हजार लोकांना अद्याप आपल्याला संसर्ग झाल्याची कल्पनाच नाही, ही आरोग्य विभागासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. आकडेवारीनुसार, १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये हा संसर्ग वेगाने पसरत आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये या वयोगटातील बाधितांची संख्या ४४,५०० होती, जी २०२५-२६ मध्ये वाढून ६६,६०० वर पोहोचली आहे.. Maratha Agitation Warning : मराठा समाजाच्या मागण्या 28 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करा; अन्यथा 29 ऑगस्टपासून आंदोलन : मनोज जरांगे.या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटकच्या विश्वेश्वरैया टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीने आपल्याशी संलग्न असलेल्या सर्व इंजिनिअरिंग कॉलेजांना विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा' या कार्यक्रमांतर्गत ही मोहीम राबवली जाणार असून, यात एचआयव्हीसह हिपॅटायटीस-बी आणि सिफिलिससारख्या आजारांबद्दलही जागरूकता निर्माण केली जाईल. जिल्हा एड्स नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ही शिबिरे जुलै २०२६ पासून पुढील आठ महिने विविध टप्प्यांत चालवली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.