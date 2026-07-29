देश

कर्नाटकात HIV चा कहर! सात हजार विद्यार्थी एड्स पॉझिटिव्ह; महाविद्यालयांमध्ये नियमित तपासणी शिबीर घेण्याचे आदेश

Karnataka student HIV: नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, एचआयव्ही बाधितांच्या संख्येत कर्नाटक देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात सध्या सुमारे २ लाख ६० हजार लोक एचआयव्हीबाधित आहेत.
Karnataka HIV case

Karnataka HIV case

esakal

संतोष कानडे
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Over 7,000 Students Test HIV Positive: शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील धक्कादायक बातमीने देशभर खळबळ उडाली आहे. राज्यात एक-दोन नव्हे तर तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांना एचआयव्ही एड्स आजाराची बाधा झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आलीय. एका अहवालाने आरोग्य विभागाची चिंता वाढवली आहे.

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