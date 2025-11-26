देश

Karnataka Politics : काँग्रेसमध्ये सत्ता संघर्ष चिघळला! खर्गे-शिवकुमार एकाच वाहनातून विमानतळावर गेल्याने चर्चेला उधाण, सरकार धोक्यात?

Karnataka Politics News : कर्नाटक काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष वाढत असून खर्गे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. शिवकुमारांसोबत दीर्घ चर्चा झाली. दिल्लीतील बैठकीत पुढील राजकीय निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
बंगळूर : प्रदेश काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष (Karnataka Congress Crisis) पुन्हा दिल्लीच्या दारात पोहोचला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे काल सकाळी अचानक दिल्लीकडे रवाना झाले. विशेष म्हणजे ते उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांच्या गाडीतूनच विमानतळावर गेले. दोघांमध्ये या प्रवासादरम्यान दीर्घ चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

