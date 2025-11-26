Karnataka Politics : काँग्रेसमध्ये सत्ता संघर्ष चिघळला! खर्गे-शिवकुमार एकाच वाहनातून विमानतळावर गेल्याने चर्चेला उधाण, सरकार धोक्यात?

बंगळूर : प्रदेश काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष (Karnataka Congress Crisis) पुन्हा दिल्लीच्या दारात पोहोचला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे काल सकाळी अचानक दिल्लीकडे रवाना झाले. विशेष म्हणजे ते उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांच्या गाडीतूनच विमानतळावर गेले. दोघांमध्ये या प्रवासादरम्यान दीर्घ चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..तीन -चार दिवसांपासून बंगळुरातील सरकारी निवासस्थानी मुक्काम करून खर्गे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांची मालिका बैठक घेतली. राजकीय घडामोडींना वेग आल्यानंतर त्यांनी दिल्ली गाठण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. दिल्लीमध्ये ते काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी बैठक घेऊन पुढील पावले उचलणार आहेत..अनेक दिवसांपासून खर्गे यांना न भेटलेल्या शिवकुमार यांनी काल सकाळी त्यांच्याशी भेट साधली. त्यानंतर दोघेही एकाच गाडीतून विमानतळाकडे रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली. विमानतळावर पत्रकारांनी विचारले असता, ‘‘आज संविधान दिन आहे. त्यानिमित्ताने मी दिल्लीला जात आहे’’, एवढेच खर्गे यांनी सांगितले. इतर राजकीय प्रश्नांवर त्यांनी मौनच पाळले..दरम्यान, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, वाहनात झालेल्या चर्चेत शिवकुमार यांनी सत्ता हस्तांतरणाच्या विषयावर स्पष्ट निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी हा निर्णय राहुल गांधी यांच्याकडून लवकरात लवकर घ्यावा, अशी विनंतीही केल्याचे सांगितले जाते..TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.शिवकुमार आज (ता. २६) किंवा परवा दिल्लीला रवाना होऊ शकतात. दिल्लीतील घडामोडींवर आधारित रणनीती आखण्याचा त्यांचा विचार आहे, अशी चर्चा काँग्रेस वर्तुळात सुरू आहे. हायकमांडकडून अद्याप परवानगी न मिळाल्याने त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर मात्र अनिश्चितता कायम आहे..शिवकुमार यांच्या गटाकडून शक्य त्या आमदारांसह ‘शक्तिप्रदर्शन’ करण्याची आणि नेते के. सी. वेणुगोपाल व रणदीप सुरजेवाला यांच्या माध्यमातून हायकमांडवर दबाव टाकण्याची तयारी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सत्ता वाटपाच्या गोंधळावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्यातील काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचत असून, पुढील २–३ दिवसांत दिल्लीतील निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष खिळले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.