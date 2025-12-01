कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाबाबतचा निर्णय सोनिया गांधी घेणार; दिल्लीत घडामोडींना वेग, DK शिवकुमारांच्या गळ्यात CM पदाची माळ?

बंगळूर (कर्नाटक) : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मंत्री प्रियांक खर्गे आणि आमदार शरथ बाचेगौडा यांच्यासोबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बैठक घेतली. बैठकीत कर्नाटकातील नेतृत्व वादावर गांभिर्याने चर्चा करून पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना एकंदर परिस्थितीची महिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता सोनिया गांधी या समस्येवर काय निर्णय (Sonia Gandhi Decision) घेणार, याविषयी औत्सुक्य निर्माण झाले आहे..दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांनी राज्यातील नेतृत्व बदलाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काम सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंत्री प्रियांक खर्गे आणि आमदार शरथ बचेगौडा यांच्यासोबत मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान, राहुल यांनी राज्य काँग्रेसमधील घडामोडी आणि प्रदेशाध्यक्षपदासाठी योग्य व्यक्तीची माहिती घेतल्याचे सांगितले जाते..Jayant Patil : 'रंग बदलनेवालों को बाद में देखेंगे'; हिशेब सगळ्यांचाच होईल असं म्हणत आमदार जयंत पाटलांचा कोणाला इशारा?.ही चर्चा सुमारे ४३ मिनिटे चालली, त्यादरम्यान एआयसीसी अध्यक्ष, आमदार आणि मंत्र्यांनी राहुल गांधींना घडामोडींचे एकूण चित्र सांगण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांनी सोनिया गांधींशी बोलून पुढील निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. पुढील दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना दिल्लीला बोलावले जाईल..बैठकीत काय झाले?कर्नाटक नेतृत्व बदलाच्या गोंधळाबाबत दिल्लीत महत्त्वाची बैठकखर्गे, राहुल, प्रियांक खर्गे, शरथ बचेगौडा यांचाही बैठकीत सहभागगोंधळाची माहिती सोनिया गांधींना देण्याचा निर्णयमॅडम अस्तू म्हणजे सिद्धू, डीके यांना बोलावले जाईल. यावर दोन दिवसांत निर्णय शक्य दीर्घ चर्चा.'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या चर्चेदरम्यान, राहुल यांनी राज्याच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांच्या प्रश्नांची माहिती दिली. असे म्हटले जाते की, नेत्यांनी सोनिया गांधींशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधी यांना केवळ मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्री बदलाबाबतच नाही; तर केपीसीसी अध्यक्षपदाच्या निवडींबद्दलही माहिती देण्यात आल्याचे कळते. रविवारी सोनिया गांधींशी चर्चा केल्यानंतर, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांना माहिती देण्याची आणि नंतर काही दिवसांत दोघांनाही दिल्लीला बोलावण्याची शक्यता असल्याचे एआयसीसीच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.