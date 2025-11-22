देश

काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष टोकाला; 'त्या' डिनर पार्टीमुळे पक्षात खळबळ, रात्री पालकमंत्र्यांच्या बंगल्यात काय चाललं होतं?

Karnataka Congress power-sharing conflict intensifies : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सत्ता वाटपाचा वाद चिघळला असून सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार समर्थक आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.
बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये सत्ता वाटपाचा वाद चिघळत असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांचे समर्थक आमदार, मंत्र्यांचे राजकीय डावपेच शिगेला पोहोचले आहेत. ‘मला घ्या, मला द्या’ स्वरूपाची सुरू असलेली ही लढत आता खुल्या मैदानात उतरली आहे.

