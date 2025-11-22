काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष टोकाला; 'त्या' डिनर पार्टीमुळे पक्षात खळबळ, रात्री पालकमंत्र्यांच्या बंगल्यात काय चाललं होतं?

बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये सत्ता वाटपाचा वाद चिघळत असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांचे समर्थक आमदार, मंत्र्यांचे राजकीय डावपेच शिगेला पोहोचले आहेत. ‘मला घ्या, मला द्या’ स्वरूपाची सुरू असलेली ही लढत आता खुल्या मैदानात उतरली आहे..शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद मिळावे, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. मंत्री चेलुवरायस्वामी, आमदार एच. डी. रंगनाथ, शरथ बचेगौडा, शिवन्ना, राजेगौडा, श्रीनिवास, एस. आर. श्रीनिवास आणि विधान परिषद सदस्य दिनेश गुळीगौडा यांनी रात्री उशिरा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना भेटून ‘सत्ता वाटप करारा’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली..सिद्धरामय्या गटाची बंगळुरात रणनीती बैठकदिल्लीतील हालचालींना उत्तर म्हणून सिद्धरामय्या यांचे जवळचे मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, सतीश जारकीहोळी, दिनेश गुंडूराव, वेंकटेश, माजी मंत्री के. एन. राजन्ना आणि इतर नेत्यांनी गुरुवारी (ता. २०) रात्री बंगळुरात सतीश जारकीहोळी यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. डिनर पार्टीही केली. या बैठकीत सत्ता टिकवण्यासाठी पुढची रणनीती काय असावी, यावर दीर्घ सल्लामसलत झाली. ‘डीके’ गट दिल्लीला गेले असताना, मुख्यमंत्र्यांनीही तत्काळ दिल्लीला जावे का, यावरही चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Karnataka Politics : CM सिद्धरामय्या–DK शिवकुमार यांच्यातील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर? काँग्रेस हायकमांड द्विधा मनःस्थितीत, सरकारला धोका?.खर्गे आज बंगळुरात; दोन्ही गट सज्जया घडामोडींमध्ये खर्गे आज (ता. २२) बंगळुरात येणार असल्याने वातावरण अधिक तापले आहे. दिल्लीतील ‘डीके’ गटाचे आमदार आज बंगळुरात परतून आणखी काही समर्थक आमदारांसह खर्गे यांना भेटणार असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्या गटही आपली ताकद दाखवण्याची शक्यता आहे..सिद्धरामय्यांचा विश्वासचामराजनगर येथे गुरुवारी सिद्धरामय्या यांनी ‘माझे अधिकार आजही आणि भविष्यातही मजबूत आहेत. पुढचा अर्थसंकल्प मीच सादर करणार’, असे वक्तव्य करून आपल्या समर्थकांना स्पष्ट संदेश दिला. त्यांनी दिल्लीला जाऊन राहुल गांधी व नंतर खर्गे यांच्यासोबत मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत चर्चा केली होती. शिवकुमार यांनीही स्वतंत्रपणे खर्गे यांची भेट घेऊन सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केल्याची माहिती आहे..मुख्यमंत्र्यांची हायकमांडशी तातडीची चर्चाआज सकाळी सिद्धरामय्या यांनी पक्षनेत्यांना फोनवरून संपर्क साधत सर्व घडामोडींची माहिती दिली आणि गोंधळ तातडीने दूर करण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, मंत्री चेलुवरायस्वामी यांनीही सिद्धरामय्या यांच्याशी बोलून दिल्ली भेटीचे कारण स्पष्ट केले आहे..दिल्ली भेटीचे कारण स्पष्ट आहे. मी कोणत्याही गटासोबत आलो नाही. चिक्कमगळूर जिल्ह्याला मंत्रिपद द्यावे, अशी विनंती करण्यासाठी आलो आहे.-राजेगौडा, आमदार, श्रृंगेरी.आम्हाला सत्ता वाटपाबाबत काही माहिती नाही. चार भिंतींच्या आत काय घडले, ते आम्हाला माहीत नाही. हायकमांडनेच स्पष्ट भूमिका घ्यावी.-बालकृष्ण, आमदार, मागडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.