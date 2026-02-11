Viral Wedding Video : नियम धाब्यावर! काँग्रेस नेत्याचा लग्नात बंदूक नाचवत डान्स; 'धुरंधर' गाण्यावर धरला ठेका, शस्त्राचं प्रदर्शन करणं भोवणार?

बंगळूर : गुलबर्गा जिल्ह्यातील अफजलपूरचे काँग्रेस आमदार एम. वाय. पाटील यांचे निकटवर्तीय आणि काँग्रेस नेते मतीन पटेल यांनी लग्नसमारंभात (Viral Wedding Video) हातात पिस्तूल घेऊन नृत्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Congress leader Gun Dance) झाला आहे. बॉलिवूड चित्रपट ‘धुरंधर’च्या गाण्यावर त्यांनी बंदूक हातात घेऊन मंचावर नृत्य केल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे..नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र प्रदर्शन करणे, हा गुन्हा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. प्रकरणाची दखल घेत गुलबर्गा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. पोलिस आयुक्त शरणप्पा एस. डी. यांनी सांगितले की, व्हिडिओमधील व्यक्तीची ओळख पटवण्यात आली असून, हा प्रकार नेमका कुठे घडला आणि कोणत्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येतो, याची माहिती घेतली जात आहे..Amravati Crime : चार महिने पाच जणांकडून अत्याचार; शाळकरी मुलगी राहिली गर्भवती, दोघे आरोपी अल्पवयीन.बंदूक खरी की बनावट, परवानाधारक आहे की नाही आणि अटींचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी सुरू आहे. दोषी आढळल्यास शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.