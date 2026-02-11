देश

Viral Wedding Video : नियम धाब्यावर! काँग्रेस नेत्याचा लग्नात बंदूक नाचवत डान्स; 'धुरंधर' गाण्यावर धरला ठेका, शस्त्राचं प्रदर्शन करणं भोवणार?

Viral Video Shows Gun Dance at Wedding Ceremony : कर्नाटकातील विवाह समारंभात पिस्तूल हातात घेऊन काँग्रेस नेत्याने नृत्य केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून पोलिसांनी शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार चौकशी सुरू केली आहे.
Congress leader Gun Dance

सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : गुलबर्गा जिल्ह्यातील अफजलपूरचे काँग्रेस आमदार एम. वाय. पाटील यांचे निकटवर्तीय आणि काँग्रेस नेते मतीन पटेल यांनी लग्नसमारंभात (Viral Wedding Video) हातात पिस्तूल घेऊन नृत्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Congress leader Gun Dance) झाला आहे. बॉलिवूड चित्रपट ‘धुरंधर’च्या गाण्यावर त्यांनी बंदूक हातात घेऊन मंचावर नृत्य केल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे.

