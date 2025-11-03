बंगळूर : राज्यात काँग्रेसमधील (Karnataka Congress) नेतृत्वबदलाची चर्चा दिवसेंदिवस जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत विविध तर्कवितर्क रंगत असताना, आता ‘दलित मुख्यमंत्री’ या मुद्द्यालाही गती मिळाली आहे. काँग्रेसमधील प्रमुख दलित नेते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा सुरू असून, विशेषतः चार नेत्यांची नावे यामध्ये पुढे येत आहेत. यात मल्लिकार्जुन खर्गे, डॉ. जी. परमेश्वर, के. एच. मुनियप्पा आणि डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांचा समावेश आहे..मल्लिकार्जुन खर्गेकाँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यातील प्रभावशाली नेते असलेले मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. दलित मुख्यमंत्रिपदाची मागणी वाढत असताना, खर्गे हे या पदासाठी योग्य उमेदवार ठरू शकतात, अशी चर्चा पक्षात रंगू लागली आहे. खर्गे यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांच्या नावावर गंभीरपणे विचार झाला होता, परंतु तो विषय थंडावला. आता पुन्हा एकदा दलित मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेसह खर्गे यांचे नाव आघाडीवर आहे..डॉ. जी. परमेश्वरराज्याचे गृहमंत्री आणि अनुभवी प्रशासक म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. जी. परमेश्वर हेही मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. युती सरकारच्या काळात ते उपमुख्यमंत्री राहिले असून, त्यांना प्रशासनाचा आणि संघटनात्मक कामकाजाचा मोठा अनुभव आहे. सिद्धरामय्या यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत आणि हायकमांडशीही त्यांची नाळ घट्ट आहे. त्यामुळेच परमेश्वर हे दलित मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वांत प्रबळ इच्छुक मानले जात आहेत..'निवडणुका जिंकण्यासाठीच मतदार याद्यांमध्ये जाणीवपूर्वक चुका'; अनिल देशमुखांनी निवडणूक आयोगाकडे केली 'ही' मागणी.के. एच. मुनियप्पाकेंद्रीय मंत्री म्हणून काम पाहिल्यानंतर सध्या राज्यात मंत्रिपद भूषवणारे के. एच. मुनियप्पा यांचे नावही चर्चेत आहे. दलित मुख्यमंत्री या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुनियप्पा यांच्या समर्थकांनी त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची घोषणाबाजी केली होती. जरी त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्रिपदाबाबत थेट विधान केलेले नसले, तरी त्यांच्या नावाचा उल्लेख वारंवार होत आहे..डॉ. एच. सी. महादेवप्पाकाँग्रेसमधील ज्येष्ठ आणि सिद्धरामय्या यांचे जवळचे सहकारी डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांचे नावही या शर्यतीत समोर आले आहे. त्यांनी मात्र सध्या या विषयावर थेट भूमिका घेतलेली नाही. “अशी कोणती परिस्थिती नाही की दलित मुख्यमंत्री द्यावा, पण ती आली तर मी योग्य वेळी बोलेन,” असे त्यांनी म्हटले आहे. काही वाद-आरोप असूनही, त्यांचे नाव दुर्लक्षित करता येत नाही. दरम्यान, काँग्रेस हायकमांडकडून या विषयावर कोणतीही अधिकृत भूमिका व्यक्त झालेली नाही. मात्र, दलित मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेमुळे पक्षात नव्या समीकरणांची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.