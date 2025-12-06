DK शिवकुमार-जारकीहोळी भेटीमागचे राजकारण गडद; सत्तावाटपावरून काँग्रेसमध्ये जोरदार हालचाली, संक्रातीपर्यंत निर्णय होणार?

बंगळूर : राज्यातील नेतृत्व (Karnataka Congress) बदलाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. संक्रांतीपर्यंत ‘चांगली बातमी’ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करणारे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थकांना विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न आणखी वेगवान केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली..जारकीहोळींची भूमिका महत्त्वाचीसत्तावाटपाच्या सध्याच्या गोंधळात सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) हे केंद्रस्थानी आहेत. सिद्धरामय्या यांच्या गटातील ते एका आघाडीचे रणनीतीकार मानले जातात. मंत्रिमंडळ व आमदारांच्या बैठकांमध्येही ते महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एवढेच नव्हे, तर सिद्धरामय्या यांच्या खोलीत त्यांना ‘हत्ती’ या रूपकात चित्रित करण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. म्हणजेच ‘ताकदवान नेता’ अशी त्यांची ओळख दृढ होत आहे..Karnataka Politics : कर्नाटकातील मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हातात 43 लाखांचे ब्रँडेड घड्याळ; 'कार्टियर'मुळे तापले राजकीय वातावरण.शिवकुमारांची समुपदेशन मोहीमसत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये शिवकुमार सतत सक्रिय दिसत आहेत. सिद्धरामय्या गटातील बंड शमविण्यासाठी आणि भविष्यातील नेतृत्वाबाबत सहमती निर्माण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. याच अनुषंगाने जारकीहोळी यांच्याशी झालेली त्यांची दुसरी भेटही राजकीय संदेश देणारी ठरली आहे..जारकीहोळींचे स्पष्ट मतशिवकुमार यांच्याशी चर्चा झाली असली तरी जारकीहोळी यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्यापासून दूर जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. केपीसीसी अध्यक्षपदावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी, २०२८ च्या निवडणुकानंतर स्वतः मुख्यमंत्री होऊ, अशी त्यांनी अनेकदा व्यक्त केलेली महत्त्वाकांक्षा अद्याप कायम आहे..'मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी काँग्रेसने आरक्षण लागू केले, भाजपचा होता विरोध'; राजीव गांधींचा दाखला देत काय म्हणाले CM?.नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना उधाणकाँग्रेस हायकमांड जानेवारीपर्यंत नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा पक्षातील सूत्रांकडून जोर धरत आहे. नवीन नेतृत्व म्हणून शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती होऊ शकते, अशा अफवांचीही उठाठेव सुरू आहे. त्यामुळेच शिवकुमार यांचे प्रयत्न, भेटी आणि हालचाली अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत..काही आठवडे महत्त्वाचेराज्याच्या राजकारणात गोंधळ सुरू असताना संक्रांतीनंतरच्या काळात काँग्रेसमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता राजकीय वर्तुळात गृहित धरली जाऊ लागली आहे. पुढील काही आठवडे पक्षाच्या भवितव्याचे आणि सत्तासमीकरणाचे दिशानिर्देशक ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.