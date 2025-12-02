Karnataka Congress Crisis : काँग्रेसमधील 'वादळ' एका क्षणात शांत? सिद्धरामय्या–शिवकुमार यांच्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर दिल्लीत नेमकं काय घडलं?

बंगळूर : काँग्रेसमधील नेतृत्व बदलाचा संघर्ष (Karnataka Congress Crisis) कोणत्याही क्षणी भडकू शकणारा ज्वालामुखी ठरला असताना, परिस्थिती अचानक शांत झाल्यासारखी दिसत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांच्या नाश्त्याच्या बैठकीनंतर दोन्ही गटांनी एकतेचा संदेश दिला; मात्र या शांततेमागे खोलवर राजकीय गणित दडलेले आहे. सत्ता वाटपातील गोंधळ खरोखर संपला आहे का की, हा फक्त तात्पुरता तह आहे? पडद्यामागे काय घडत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..नेतृत्व संघर्षाला ‘ब्रेक’ कशासाठी?राज्यात गेल्या महिनाभरात काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटणीच्या वादाने उच्चांक गाठला होता. दोन्ही नेत्यांमधील वक्तव्ये, समर्थकांची चिथावणी, माध्यमांतील चर्चांमुळे सरकारची प्रतिमा डळमळीत होऊ लागली होती. विरोधकांनी सरकारवर सतत हल्ले चढवून परिस्थितीची तीव्रता वाढवली; परंतु एक डिसेंबरपासून सुरू झालेले संसदेचे अधिवेशन आणि ८ डिसेंबरपासून होणारे बेळगाव अधिवेशन यामुळे हायकमांडला परिस्थितीचे गांभीर्य कळले. राज्यात जर नेतृत्वाचा वाद पुन्हा भडकला, तर ते सरकारसाठी मोठे लाजिरवाणे ठरेल. विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध शस्त्र मिळेल आणि सभागृहात सरकारचा बचाव करणे कठीण होईल. त्यामुळेच हायकमांडने तातडीने परिस्थिती शांत करण्याचे निर्देश दिले आणि त्याचे पहिले पाऊल म्हणून नाश्त्याची बैठक आयोजित करण्यात आली..Pralhad Joshi : 'राहुल गांधींच्या हातात कोऱ्या कागदाचं संविधान, ते पुस्तक घेऊन देशभरात फिरताहेत'; केंद्रीय मंत्री जोशींची टीका.हायकमांडचा ‘तात्पुरता उपाय’नेतृत्व संकट त्वरित सोडवणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानंतर हायकमांडने परिस्थिती थंड करण्याचा मार्ग निवडला. संघर्ष उघडपणे चालू ठेवला, तर सरकार अस्थिर दिसेल. त्यामुळे काही दिवसांसाठी तरी दोन्ही बाजूंना शांत राहण्याचे आदेश देण्यात आले. याचाच परिणाम म्हणजे दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांबद्दल सौम्य भूमिका घेतली; मात्र यामुळे प्रश्न उभा राहतो, खरोखरच वाद संपला आहे का? उत्तर आहे - नाही. हा फक्त तात्पुरता ब्रेक आहे. अधिवेशनानंतर पुन्हा ‘पॉवर गेम’ सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..राजकीय विश्लेषकांच्या मतेबेळगाव अधिवेशनानंतर पुन्हा सत्ता हस्तांतरणावर चर्चा सुरू होईल. डी. के. शिवकुमार पुन्हा जोरदार दावा करतील. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचीही शक्यता आहे. दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वावर दोन्ही बाजूंकडून दबाव टाकला जाईल. दरम्यान, डी. के. शिवकुमार यांनी सिद्धरामय्यांना त्यांच्या निवासस्थानी नाश्त्यासाठी आमंत्रित करून सौहार्द दाखवले असले तरी, त्यांचे सहकारी सांगतात की, ते पडद्यामागून आपली बाजू मजबूत करत आहेत. दुसरीकडे, सिद्धरामय्या यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्वासार्ह सूत्रांच्या मते यावेळी ते वरिष्ठ नेत्यांसमोर नेतृत्वाच्या मुद्यावर स्पष्ट चर्चा करू शकतात..कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाबाबतचा निर्णय सोनिया गांधी घेणार; दिल्लीत घडामोडींना वेग, DK शिवकुमारांच्या गळ्यात CM पदाची माळ?.पुढील 'मूव्ह' कोणाचा?गोंधळ सध्या शांत झाला असला तरी तो कायमचा नाही. दोन्ही नेते आपले पुढचे राजकीय ‘कार्ड’ तयार करत आहेत. पुढील काही आठवडे काँग्रेससाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. सत्ता कोणाच्या बाजूला झुकेल आणि नेतृत्व बदलाचा प्रश्न केव्हा पुन्हा पेट घेईल, याकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष असणार आहे. एकंदरीत, सध्या दिसणारी शांतता ही फक्त ‘वादळापूर्वीची शांतता’ असल्याचे संकेत राजकीय वर्तुळात स्पष्टपणे जाणवत आहेत..सिद्धरामय्या, शिवकुमार यांचे युक्तिवादसिद्धरामय्या गटाचा मुद्दा : त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मुख्यमंत्रिपदाचे नेतृत्व करावे. मागासवर्गीय मुख्यमंत्र्याला हटविल्यास राष्ट्रीय स्तरावर चुकीचा संदेश जाईल. राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय समतोल ढासळू शकतो..शिवकुमार यांचा दावा : त्यांनी सुरुवातीला केलेले ‘अर्ध्या कार्यकाळाचे आश्वासन’ पाळले जावे. पक्षनिष्ठा, संघटन कौशल्य आणि वक्कालिग प्रतिनिधित्व यांना योग्य मान्यता मिळावी. त्यांचा दावा नाकारल्यास राजकीय परिणामांचा विचार करावा लागेल. दोन्ही नेत्यांची युक्तिवाद शक्ती जोरदार असल्याने हायकमांड एका कठीण गोंधळात सापडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.