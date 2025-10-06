नेतृत्व बदलावरून काँग्रेसमध्ये वाद; सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता, 'हायकमांड'कडून नेत्यांना संयम बाळगण्याचा इशारा

कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलावरून संघर्ष तीव्र झाला आहे.डी. के. शिवकुमार समर्थक मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करत आहेत.मल्लिकार्जुन खर्गे आणि वरिष्ठ नेते वाद नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत..बी. बी. देसाई बंगळूर : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांनी (Karnataka Congress leadership Crisis) वारंवार इशारे दिल्यानंतरही कर्नाटकात नेतृत्व बदलावरून सुरू असलेला वाद थांबलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेस (Congress) नेतृत्वात स्पष्टपणे अस्वस्थता आणि चिंता दिसून येत आहे. या विषयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेले अल्पकालीन प्रयत्न आणि काही नेत्यांच्या नाराजीपूर्ण प्रतिक्रिया पाहता सरकारच्या प्रतिमेला बसणाऱ्या संभाव्य धक्क्याची भीती व्यक्त होत आहे..२०२३ मध्ये काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणणे आणि राज्यातील पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या समर्थकांना अपेक्षा आहे की, पक्ष नेतृत्व त्यांना सर्वोच्च पदाने गौरवेल. त्यांच्या या अपेक्षांवरूनच वादाची नवी लाट उसळली. सामान्य परिस्थितीत अशा विधानांकडे वरिष्ठ नेते दुर्लक्ष करतात; पण काँग्रेसमधील सध्याच्या परिस्थितीने पक्षातील अंतर्गत तणाव अधिक ठळकपणे समोर आला आहे..तरीही, पक्ष नेतृत्वाने अद्याप वेगवेगळ्या गटांना नियंत्रणात ठेवत हा मुद्दा कौशल्याने हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या शिस्तपालन समितीने आमदार एच. डी. रंगनाथ आणि माजी खासदार एल. आर. शिवरामेगौडा यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्या वक्तव्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. समितीने त्यांच्या वक्तव्यांना ‘पक्षासाठी लाजिरवाणे आणि शिस्तभंग करणारे’ ठरवले. शिवकुमार यांनीही पक्षातील नेत्यांना संयम बाळगण्याचा इशारा दिला..सिद्धरामय्या ठामदरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या विरोधकांना पुन्हा एकदा ठोस संदेश दिला. ‘उर्वरित अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मीच पूर्ण करीन’, असे सांगतानाच त्यांनी ‘हायकमांड जो काही निर्णय घेईल, तो आपण मान्य करू’, असे स्पष्ट करत सलोख्याचा सूरही ठेवला आहे. दरम्यान, उत्तर कर्नाटकातील मुसळधार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हवाई आढावा घेतला. मात्र, सरकारी यंत्रणेने शेतकऱ्यांना मदत आणि भरपाई देण्यातही अशीच तत्परता दाखवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वबदलाच्या चर्चेमुळे वरिष्ठ नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता प्रकर्षाने जाणवते.‘कृपया हा निर्णय आमच्या पक्षावर सोपवा. तुम्ही काळजी करू नका. जेव्हा गरज भासेल तेव्हा पक्षच निर्णय घेईल,’ असे सांगून सिद्धरामय्या यांनी आपल्या कार्यकाळाबद्दल आत्मविश्वास व्यक्त केला..'भाजप प्रवेशाचा निर्णय घ्यायला मला मंत्री मुश्रीफ यांनीच भाग पाडले'; 'या' माजी नगराध्यक्षांचा आरोप, राजकीय कोंडीचाही केला प्रयत्न.प्रशासनासमोर आव्हानेराज्यातील प्रशासनासमोरही अनेक आव्हाने आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून सुरू असलेले सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणावर तयारीअभावी टीका होत आहे. सरकारने सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी दिलेली १५ दिवसांची मुदत ७ ऑक्टोबरला संपत असून, अनेक ठिकाणी ते उशिरा सुरू झाले आहे. त्यामुळे ते वेळेत पूर्ण होईल की नाही याबाबत शंका आहे. त्याशिवाय, राजधानीतील खड्डेमय रस्त्यांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. मागील प्रशासनावर दोष टाकण्याची भूमिका जनतेला अप्रिय वाटली. लोकांना सबबी नव्हे तर चांगले रस्ते आणि कार्यक्षम प्रशासन अपेक्षित आहे..भ्रष्टाचाराचे आरोपकंत्राटदार संघटनेने भाजप सरकारच्या काळात उठवलेल्या ‘४० टक्के कमिशन’च्या आरोपांचा फायदा घेणाऱ्या काँग्रेसलाही आता त्याच स्वरूपाचे आरोपांना समोरे जावे लागत आहे. या संघटनेने भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या नावाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारच्या प्रतिमेसाठी हे निश्चितच चिंताजनक आहे..विरोधकांची टीकाविरोधी भाजपने या घडामोडींवर टीका करत मुख्यमंत्री अस्थिरतेने ग्रासले असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी तर सिद्धरामय्या यांना ‘जागृत मुख्यमंत्री’ असे उपरोधिक संबोधन दिले. भाजपकडून हे संकेत दिले जात आहेत की सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सर्व काही सुरळीत नाही..तणाव आणखी वाढणारएआयसीसीचे सरचिटणीस (संघटना) के. सी. वेणुगोपाल यांनी माध्यमांवर टीका करत पक्षातील अंतर्गत विषयांबाबत अतिरंजित बातम्या देऊ नयेत, असे आवाहन केले. राज्याच्या राजकारणाची सखोल जाण असलेले मल्लिकार्जून खर्गे आणि पूर्वी कर्नाटक प्रभारी राहिलेले वेणुगोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आता काही वर्षांपूर्वीपेक्षा अधिक संघटित स्थितीत आहे. तरीदेखील, सिद्धरामय्या यांची ठाम राजकीय शैली आणि शिवकुमार यांची महत्त्वाकांक्षा पाहता हायकमांडसमोर ताळमेळ राखणे सोपे राहणार नाही. नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेस सरकार अडीच वर्षे पूर्ण करणार असल्याने तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..FAQsप्र.१: कर्नाटक काँग्रेसमध्ये वाद का सुरू आहे?उत्तर : उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याची समर्थकांची मागणी वाढली आहे.प्र.२: मल्लिकार्जुन खर्गेंनी काय प्रतिक्रिया दिली?उत्तर : त्यांनी पक्षात शिस्त आणि एकतेचे आवाहन केले, मात्र वाद अजूनही कायम आहे.प्र.३: या वादाचा परिणाम काय होऊ शकतो?उत्तर : पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.