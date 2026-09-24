Congress MLA Resignation : मतदार संघात दुष्काळ जाहीर न केल्याने काँग्रेस आमदार पाटील यांचा राजीनामा

Karnataka Congress MLA Resignation : कर्नाटकातील काँग्रेसचे इंडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार यशवंत रायगौड व्ही. पाटील यांनी आपल्या मतदारसंघाला दुष्काळग्रस्त घोषित न केल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी (२३ सप्टेंबर) विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. विजयपूर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी इंडी आणि चडचण या दोन तालुक्यांचा राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागांच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. पाटील यांनी बंगळूर येथे विधानसभा अध्यक्ष गुरुपादगौडा संगनगौडा पाटील यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला..पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी वारंवार मागणी करूनही इंडी आणि चडचण तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित न केल्याबद्दल कर्नाटक सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.पाटील यांनी २८ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्र लिहून या दोन्ही तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी केली होती. विजयपूर जिल्ह्यातील १३ पैकी ११ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, इंडी आणि चडचण यांना वगळण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते..“मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे. सरकारची अडचण होऊ नये, यासाठी संवेदनशीलपणे अनेक वेळा आमच्या सरकारकडे मागणी केली. मात्र, आमच्या शब्दांना आणि भावनांना महत्त्व दिले जात नाही,” असे पाटील यांनी पत्रात म्हटले होते. राजकीय दबावामुळे कोणाच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जाते, यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.“आजच्या राजकीय परिस्थितीत जे लोक प्रभावशाली आहेत आणि दबाव निर्माण करतात, त्यांच्या मागण्यांना मान्यता मिळते. मात्र, आमच्यासारखे सौम्य स्वभावाचे लोक केलेल्या कामाची दखलही मिळवू शकत नाहीत,” असे ते म्हणाले..Dharashiv Drought : मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडणाऱ्या शेतकऱ्याला भाजप आमदाराची धक्काबुक्की? धाराशिवच्या व्हिडिओवरून दानवेंचा गंभीर आरोप .आपल्याला निवडून देणाऱ्या मतदारांना न्याय देण्यात आपण असमर्थ ठरत असल्याचे सांगत पाटील यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा स्वेच्छेने राजीनामा देत असल्याचे स्पष्ट केले.यावर्षी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची पाटील यांची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा मागे घेत मतदारसंघाच्या सेवेसाठी आमदार म्हणून कार्यरत राहणार असल्याचे सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.