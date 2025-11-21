देश

Karnataka Politics : CM सिद्धरामय्या–DK शिवकुमार यांच्यातील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर? काँग्रेस हायकमांड द्विधा मनःस्थितीत, सरकारला धोका?

Political Tensions Rise Over Power Sharing in Karnataka : कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार यांच्या सत्तावाटप कराराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, नेतृत्व बदल आणि फेरबदलाच्या मागण्यांमुळे काँग्रेस हायकमांड संभ्रमात आहे.
बंगळूर : कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील (DK Shivakumar) ‘सत्तावाटप’ करारावरील मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण होत असताना मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि नेतृत्व बदलाच्या मागण्यांमुळे काँग्रेस हायकमांड (Congress High Command) द्विधा मन:स्थितीत आहे.

