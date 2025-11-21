Karnataka Politics : CM सिद्धरामय्या–DK शिवकुमार यांच्यातील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर? काँग्रेस हायकमांड द्विधा मनःस्थितीत, सरकारला धोका?

बंगळूर : कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील (DK Shivakumar) ‘सत्तावाटप’ करारावरील मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण होत असताना मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि नेतृत्व बदलाच्या मागण्यांमुळे काँग्रेस हायकमांड (Congress High Command) द्विधा मन:स्थितीत आहे. .सध्या तरी ‘यथास्थिती’ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संसद अधिवेशनानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. सिद्धरामय्या यांचा जनाधार आणि शिवकुमार यांची संघटनक्षमता दोन्हींचा लाभ पक्षाला एकाचवेळी मिळावा, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे. मात्र, सत्तावाटपाच्या मुद्द्यावर हायकमांडने अद्याप मौन पाळले असून, नोव्हेंबरमध्ये गतिमान झालेल्या राजकीय हालचालींनी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे..Satej Patil Dhananjay Mahadik : मुश्रीफ -राजे गटाचं काय घेऊन बसलाय, कोल्हापुरात बंटी -मुन्ना गट आला एकत्र; 'कागल'पेक्षा शिरोळचं राजकारण तापलं.शिवकुमार यांनी ‘कराराची अंमलबजावणी’ करा, असा मुद्दा पुढे करून तातडीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची तयारी दाखवत सिद्धरामय्या यांनी पुढील टप्प्यासाठी ‘कार्यक्षम पुनर्रचना’ हा पर्याय पुढे ठेवला आहे..सिद्धरामय्या यांनी १४ नवीन चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. के. एन. राजण्णा आणि बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्माण झालेल्या रिक्त जागांसह या फेरबदलाचा प्रस्ताव बनवला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधींची भेट घेताना सिद्धरामय्या यांनी बिहार पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला स्थिरता देण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली. कॅबिनेट फेरबदलाची परवानगी मागितली असता राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले..सिद्धरामय्या यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्याची माहिती मिळताच शिवकुमार आणि त्यांचे भाऊ, माजी खासदार डी. के. सुरेश यांनी रविवारीच खर्गे यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. सरकार स्थापनेपूर्वी झालेल्या ‘रोटेशन कराराची अंमलबजावणी करण्याची हीच योग्य वेळ’ असल्याचा आग्रह त्यांनी धरला. प्रियंका गांधी यांच्यासमोरही समान मुद्दा मांडला..संसद अधिवेशनानंतरच निर्णयआठ डिसेंबरपासून संसद अधिवेशन आणि त्याच दिवशी कर्नाटक राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पक्षातील सर्व प्रमुख नेते त्या काळात एकत्र येणार असल्याने नेतृत्व बदलावर अंतिम चर्चा तेव्हाच होईल. खर्गे यांनी ‘डीके’ बंधूंना शांत राहण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती मिळत असून, राजकीय अनिश्चिततेचा ‘हमी कालावधी’ वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.