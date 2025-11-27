देश

कर्नाटकात घडामोडींना वेग! सतीश जारकीहोळी होणार उपमुख्यमंत्री? डी. के. शिवकुमारांचा 'तो' प्रस्ताव स्वीकारणार? मध्यरात्री दोघांची चर्चा

DK Shivakumar Holds Strategic Meetings Before Power-Sharing Decision : कर्नाटक काँग्रेसमधील सत्ता वाटपाच्या घडामोडींना वेग आला असून डी.के. शिवकुमार यांनी सतीश जारकीहोळी यांच्यासोबत चर्चा करून प्रस्तावावर सिद्धरामय्या गटाची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
Karnataka Politics

बंगळूर : राज्य काँग्रेसमधील सत्ता वाटपाचा हायकमांडचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) सक्रिय झाले असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विश्वासू मंत्र्यांशी सलग बैठका सुरू आहेत. मंगळवारी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) यांच्याशी खासगी हॉटेलमध्ये दीर्घ चर्चा केली.

