बंगळूर : मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे. या सभागृहात आता तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची चर्चा काँग्रेसच्या गोटात रंगू लागली आहे. डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होऊन अद्याप फारसा कालावधी झालेला नसतानाच नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू झाल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या चर्चांना कोणत्या हेतूने हवा दिली जात आहे, याबाबतही तर्कवितर्क सुरू (DK Shivakumar Chief Minister latest updates) आहेत. सध्या ही चर्चा फारशी उघडपणे होत नसली, तरी आगामी काळात तिला अधिक तीव्र स्वरूप येणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे..शिवकुमार मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच राज्यात दलित मुख्यमंत्री करण्याची मागणी पुढे आली होती. सिद्धरामय्या यांच्या निकटवर्तीयांनी दलित मुख्यमंत्रिपदाचा मुद्दा उपस्थित करून यासंदर्भात बैठका आणि गुप्त चर्चांचे सत्रही सुरू केले होते. सिद्धरामय्या पद सोडताना मुख्यमंत्रिपदाबाबत काही अटी घालतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्यांच्या समर्थकांना अपेक्षित असलेली राजकीय समीकरणे प्रत्यक्षात आली नाहीत. शेवटच्या क्षणी आपल्या निकटवर्तीयाला मुख्यमंत्रिपद मिळवून देण्याचे प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत..आता अचानक तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेने जोर धरला आहे. २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अहिंद (अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित) मतदारांना पक्षाकडे आकर्षित करणे काँग्रेससाठी महत्त्वाचे आहे. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर त्यांची उपेक्षा होत असल्याचा आरोप होत असल्याने अहिंद मतदार काँग्रेसपासून दूर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नेतृत्वबदलाची गरज असल्याची मते काही स्तरांतून मांडली जात असल्याचे सांगितले जाते..Solapur DCC Bank Result : पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा मास्टरस्ट्रोक! सोलापूर जिल्हा बँकेत भाजपची एकहाती सत्ता; 19 पैकी 18 जागांवर वर्चस्व, मोहिते-पाटील पॅनेलचा दारुण पराभव.तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेची गरज नाही : परमेश्वरराज्यात तिसरा मुख्यमंत्री निवडला जाणार असल्याच्या चर्चेवर उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवकुमार सरकारचे सक्षमपणे नेतृत्व करीत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने तीन वर्षांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सिद्धरामय्या यांनी काम केले आहे. उर्वरित आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यावर सध्याचे मुख्यमंत्री लक्ष केंद्रित करीत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडे अद्याप दीड वर्षांचा कालावधी आहे. या काळात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभावीपणे काम करून २०२८ मध्ये पुन्हा सत्तेवर येणे हेच काँग्रेसचे उद्दिष्ट आहे. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांबाबत अनावश्यक चर्चा करणे योग्य नाही, असे परमेश्वर यांनी सांगितले..Supriya Sule CM Rumours : सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री होणार? राजकीय चर्चांवर नीलेश राणेंचा खोचक टोला; म्हणाले, 'गुणवत्तेवर तरी हे शक्य नाही...'.वास्तव की अफवा?सिद्धरामय्या यांना काँग्रेसमध्ये डावलले जात असल्याची चर्चा सुरू असतानाच तिसऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दा पुढे आल्याने त्यामागे सिद्धरामय्या समर्थक गटाचा हात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री बदल होण्याची शक्यता तूर्त तरी दूर असल्याचा दावा शिवकुमार समर्थकांकडून केला जात आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.