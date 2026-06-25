Ayodhya Ram Temple Threat : अयोध्येतील राम मंदिर बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय दहशतवादी सुहैलची पोलिसांसमोर धक्कादायक कबुली, 'मेनन अँड जित्तू -333' काय आहे?

बंगळूर : कर्नाटकातील दावणगिरी जिल्ह्यातील हरिहर येथे अटक करण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेशातील २० वर्षीय संशयित दहशतवादी सुहैल याच्या चौकशीत देशाला हादरवून सोडणारी माहिती समोर आल्याचा दावा पोलिस सूत्रांनी केला (Ram Temple security alert latest update) आहे. प्राथमिक चौकशीत त्याने अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची इच्छा आणि त्यासाठी कट रचल्याची कबुली दिल्याचे वृत्त आहे..हरिहर ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून मंगळवारी ताब्यात घेण्यात आलेल्या सुहैलची विविध सुरक्षा यंत्रणांकडून कसून चौकशी सुरू आहे. चौकशीदरम्यान त्याने, ‘अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात स्फोट घडवून आणण्याची माझी इच्छा होती’, असे सांगितल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. तथापि, या कथित कबुलीबाबत अधिकृत तपास यंत्रणांनी अद्याप सार्वजनिकरित्या सविस्तर माहिती दिलेली नाही..Lok Sabha Delimitation : देशात तब्बल 824 लोकसभा मतदारसंघ होणार? कर्नाटकात 41 ते 42 जागा होण्याची शक्यता, पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीचा मोठा मास्टरप्लॅन.मोबाईल तपासणीत आंतरराष्ट्रीय दुव्यांचे संकेततपासादरम्यान सुहैलच्या मोबाईल फोनमधून अनेक संशयास्पद माहितीचे धागेदोरे मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच्या फोनमध्ये पाकिस्तानचा कंट्री कोड असलेल्या मोबाईल क्रमांकाची नोंद ‘राणा बॉय’ या नावाने सेव्ह असल्याचे आढळले. याशिवाय पाकिस्तानशी संबंधित सोशल मीडिया गट, शस्त्रास्त्रांसह काढलेली छायाचित्रे आणि काही गुप्त ऑनलाइन गटांमधील सक्रिय सहभागाचे पुरावे मिळाल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे..'मेनन अँड जित्तू -३३३’ आणि ‘राणाभाई - ३३३ ’ गटांशी संबंध?पोलिस तपासात सुहैल हा ‘मेनन अँड जित्तू-३३३’ आणि ‘राणाभाई-३३३’ नावाच्या संशयास्पद ऑनलाइन गटांमध्ये सक्रिय असल्याचे उघड झाल्याचे वृत्त आहे. या गटांद्वारे देशविघातक कारवाया, कट्टरतावादी विचारांचा प्रसार आणि संभाव्य दहशतवादी नेटवर्कशी संपर्क ठेवला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..Malshiras Well Accident : हायवे पूर्ण झाल्याचा खोटा दाखला अन् 8 जणांचा विहिरीत बुडून मृत्यू! तांदुळवाडी दुर्घटनेनंतर धक्कादायक माहिती समोर, कंत्राटदार अजूनही मोकाट.तुमकूर पोलिसांकडे हस्तांतरणअधिक तपासासाठी सुहैलला मंगळवारी सायंकाळी तुमकूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. त्याचे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत का, याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहेत..पेंटरच्या वेशात हरिहरमध्ये वास्तवसुहैल हा उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूर परिसरातील रहिवासी असून हरिहरजवळील औद्योगिक भागातील एका कारखान्यात पेंटर म्हणून काम करत होता. मात्र त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटू लागल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली..मोठ्या विध्वंसक कटाचा संशयप्राथमिक तपासात सुहैल आणि त्याच्या संपर्कातील काही व्यक्ती भारतात विध्वंसक कारवाया घडवून आणण्याच्या तयारीत असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे..देणग्या आणि व्यवहारांचा हिशोब द्या! PMOकडून मागणी, पण राम मंदिर ट्रस्टचा नकार.सुरक्षा यंत्रणा सतर्कअयोध्येतील श्रीराम मंदिर हे देशातील अत्यंत संवेदनशील धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय गंभीरतेने घेतले जात असून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, दहशतवादविरोधी पथके आणि राज्य पोलिस यांच्यात समन्वयाने तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.