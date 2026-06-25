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Ayodhya Ram Temple Threat : अयोध्येतील राम मंदिर बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय दहशतवादी सुहैलची पोलिसांसमोर धक्कादायक कबुली, 'मेनन अँड जित्तू -333' काय आहे?

Ayodhya Ram Temple terror threat investigation : अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हे देशातील अत्यंत संवेदनशील धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे.
Ayodhya Ram Temple security threat news

Ayodhya Ram Temple security threat news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : कर्नाटकातील दावणगिरी जिल्ह्यातील हरिहर येथे अटक करण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेशातील २० वर्षीय संशयित दहशतवादी सुहैल याच्या चौकशीत देशाला हादरवून सोडणारी माहिती समोर आल्याचा दावा पोलिस सूत्रांनी केला (Ram Temple security alert latest update) आहे. प्राथमिक चौकशीत त्याने अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची इच्छा आणि त्यासाठी कट रचल्याची कबुली दिल्याचे वृत्त आहे.

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