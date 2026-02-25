राज्याच्या मंत्रिमंडळात जुने नेते कायम राहू शकत नाही, नवीन चेहरे...; उपमुख्यमंत्र्यांचं सुचक वक्तव्य, असं नेमकं का म्हणाले?

कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या बदलाबाबतचा वाद अजूनही सुरूच आहे. मुख्यमंत्री बदलाबाबत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळात नवीन चेहऱ्यांचा समावेश केला पाहिजे. कारण जुने नेते कायमचे राहू शकत नाहीत. त्यांनी पक्षाच्या भविष्यासाठी नवीन दृष्टिकोनाची गरज देखील अधोरेखित केली..बेंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार यांनी पहिल्यांदाच येणाऱ्या आमदारांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. सरकारमध्ये पिढीजात बदल घडवून आणण्याची गरज अधोरेखित करताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, "पक्षाला नवीन रक्त आणि नवीन विचारसरणीची आवश्यकता आहे. मी नवीन रक्ताचे समर्थन करतो. वृद्ध लोक कायमचे राहू शकत नाहीत. .CJI SuryaKant: एनसीईआरटीचा धडा वादाच्या भोवऱ्यात! न्यायिक भ्रष्टाचार प्रकरणावर सरन्यायाधीशांचा थेट इशारा!.पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शिवकुमार राहुल गांधी आणि काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह पक्षाच्या इतर अनेक वरिष्ठ नेत्यांना पहिल्यांदाच आमदारांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देत होते. ज्यात प्रस्तावित मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तत्पूर्वी काँग्रेस हायकमांड, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्यासह राज्य नेतृत्वाला सादर केलेल्या संयुक्त प्रस्तावात, या आमदारांनी किमान पाच पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना मंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. ."तुम्हाला माहिती आहेच की, कर्नाटकच्या जनतेने काँग्रेस विधानसभेत पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या ३८ सदस्यांना निवडून दिले आहे. ज्यामुळे जनता विधानसभेत नवीन आणि तरुण चेहरे पाहू इच्छिते असा स्पष्ट संदेश गेला आहे," असे आमदारांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे. दलित मुख्यमंत्र्यांच्या मुद्द्यावर त्यांचे कॅबिनेट सहकारी एच.सी. महादेवप्पा यांनी केलेल्या टिप्पणीचा संदर्भ देत शिवकुमार म्हणाले की, राज्यात नेतृत्व बदलाची त्यांना कोणतीही माहिती नाही. मी महादेवप्पा यांचे विधान पाहिले. ते आमचे हायकमांड आहेत. त्यांच्याकडे काही माहिती असू शकते. पण मला याबद्दल कोणतीही माहिती नाही.".पक्षाच्या उच्चायुक्तांनी त्यांना आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिल्लीला बोलावले आहे का असे विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की, "मला कोणताही फोन आलेला नाही. माझ्या विभागाशी संबंधित काही कामासाठी मला दिल्लीला जावे लागेल." केंद्राकडून राज्याच्या शहरी विकास निधीचा संदर्भ देताना शिवकुमार म्हणाले की, केंद्र १ लाख कोटी रुपये देत आहे. परंतु ते मोठ्या शहरांसाठी नसल्याचे त्यांनी सूचित केले..Ujjain: भक्तांसाठी गुड न्यूज! आता घरबसल्या मिळणार महाकाल आणि ओंकारेश्वरचा प्रसाद; ४८ तासांत डिलिव्हरीचा MP सरकारचा नवा 'प्लॅन'.ते पुढे म्हणाले, "मी याबद्दल केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांशी बोलेन आणि त्यांना राज्यातील टियर २ आणि टियर ३ शहरांसाठी प्रस्ताव तयार करण्यास सांगेन." प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून मंत्र्यांच्या विधानांवर ते का मौन बाळगले, असे विचारले असता, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले, "मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे नियमन करणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम आहे. मी फक्त पक्षाला याची माहिती देत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.