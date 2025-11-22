हृदयद्रावक घटना! एकाच कुटुंबातील चौघांनी विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; पाण्यावर तरंगत होते मुलांचे मृतदेह, असं काय घडलं?

Dharwad Rural Case

Dharwad Rural Case : विहिरी शेजारी लावलेल्या दुचाकीवरून पोलिसांनी ते नारायण शिंदे यांचे कुटुंब असल्याचे ओळखले.
Published on

बंगळूर : धारवाड तालुक्यातील चिक्कमल्लीगवाड गावात (Chikkamalligwad Village Dharwad) शुक्रवारी एकाच कुटुंबातील चार जणांनी विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. विठ्ठल शिंदे (वय ७५), मुलगा नारायण शिंदे (३८) आणि नातवंडे शिवराज (१२) आणि श्रीनिधी (१०) अशी मृतांची नावे आहेत.

