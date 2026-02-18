Farmer Marriage Scheme : शेतकरी वराशी विवाह करणाऱ्या वधूच्या नावावर 10 लाख ठेवा; शेतकरी संघाची मागणी, नोकरीत आरक्षणाचाही आग्रह

बंगळूर : कर्नाटक राज्य शेतकरी संघाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे शेतकरी वरांशी विवाह करणाऱ्या वधूंना (Karnataka Farmer Marriage Incentive Scheme) किमान १० लाखांची ठेव ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच शेती किंवा शेतीपूरक लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारने हमी देऊन व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशीही विनंती केली आहे..विधानसौध येथे झालेल्या शेतकरी संघटनांसोबतच्या (Karnataka Farmer Union) अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ही मागणी केली. शेतकरी वरांना वधू मिळत नसणे, ही सामाजिक समस्या बनली आहे. यामागील कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्यात, असे संघटनांनी नमूद केले..२० टक्के आरक्षणाची मागणीशेतकरी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने शेतकऱ्यांच्या मुलाशी विवाह करणाऱ्या वधूंना सरकारी नोकरीत २० टक्के आरक्षण देण्याची योजना राबवावी. शेतकरी असुरक्षिततेत जीवन जगत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन दूरदृष्टीच्या योजना जाहीर कराव्यात..Priyank Kharge : 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा दैत्यासारखा, भाजप त्या दैत्याची सावली'; काँग्रेस अध्यक्षांच्या मुलाची जहरी टीका.विविध कायदे मागे घेण्याची मागणीकाँग्रेस पक्षाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार भू-सुधारणा दुरुस्ती कायदा मागे घ्यावा. मागील भाजप सरकारने आणलेला जनावरांची कत्तल बंदी आणि संरक्षण दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, अशी मागणी केली..कृषी मूल्य आयोगाला बळ द्या२०१३-१८ या कालावधीत राज्यात कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली होती; मात्र त्याला कायदेशीर दर्जा नसल्याने शिफारशी अंमलात येत नाहीत. त्यामुळे आयोगाला स्थायी आणि कायदेशीर अधिकार द्यावेत. तसेच प्रा. एम. डी. नंजुंडस्वामी यांच्या जन्मगावाला आदर्श गाव म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष निधी द्यावा. त्यांच्या विचारांचा समावेश पाठ्यपुस्तकात करावा, अशी मागणीही केली..Police Recruitment 2026 : खाकी वर्दीचे स्वप्न होणार साकार! नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात 262, तर मध्यवर्ती कारागृहात 118 पदांसाठी भरती.इतर प्रमुख मागण्या अशाकेंद्र सरकारचा प्रस्तावित वीज कायदा, बियाणे विधेयक आणि कृषी उत्पादनांच्या राष्ट्रीय बाजार धोरणाची अंमलबजावणी नकोएमएसपी देण्यासाठी २० हजार कोटींचा निधी ठेवाभात, नाचणी (रागी), ज्वारी, तूरडाळ, तेलबिया,कडधान्यांची एमएसपी दराने थेट खरेदी कराबगरहुकूम शेती करणाऱ्यांना हक्कपत्र देण्यासाठीमहसूल कायद्यात दुरुस्ती कराग्रामविकासासाठी जमीन संपादन कायदा लागू करा‘किसान सन्मान’ योजना पुन्हा सुरू करून १० हजार द्याउसाचा दर शेतातच निश्चित करा. वाहतूक खर्च कारखान्यांनी उचलावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.