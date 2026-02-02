देश

Urdu Schools Timing: उर्दू शाळांच्या वेळा बदलणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय? जाणून घ्या...

Urdu schools Ramadan timing change: रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील उर्दू माध्यमांच्या शाळांच्या वेळेत बदल केल्याने एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला आहे.
कर्नाटक सरकारने रमजान महिन्यासाठी राज्यातील उर्दू शाळांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल उर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये लागू केले जातील. कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सोमवारी (२ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, या सरकारच्या निर्णयाला अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण म्हणणे चुकीचे आहे.

