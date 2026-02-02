Urdu Schools Timing: उर्दू शाळांच्या वेळा बदलणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय? जाणून घ्या...

कर्नाटक सरकारने रमजान महिन्यासाठी राज्यातील उर्दू शाळांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल उर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये लागू केले जातील. कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी सोमवारी (२ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, या सरकारच्या निर्णयाला अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण म्हणणे चुकीचे आहे..सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, हा निर्णय सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित उर्दू माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. विद्यमान आदेशांचा आढावा घेतल्यानंतर आणि कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षण संघटना (आर), बेंगळुरू यांनी सादर केलेल्या निवेदनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, ३१ ऑक्टोबर २००२ रोजी जारी केलेल्या स्थायी आदेशाद्वारे, राज्यातील उर्दू माध्यमाच्या कनिष्ठ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना फक्त सकाळी ८ ते दुपारी १२.४५ वाजेपर्यंत वर्ग घेण्याची परवानगी होती. त्या स्थायी आदेशातील तरतुदींचा आढावा घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.".Prem Baisa Case: व्हिडीओ व्हायरल झालेल्या साध्वीच्या मृत्यूचं गूढ! इंजेक्शन अन् अखेरची पोस्ट....पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकारने ८ मार्च २०२३ च्या आपल्या आदेशाचा हवाला देत राज्य अभ्यासक्रमाचे पालन करणाऱ्या शाळांसाठी २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी क्रियाकलाप कृती आराखडा लागू केला. त्या परिपत्रकानुसार, दैनंदिन शैक्षणिक उपक्रमांसाठी नियमित शाळेचे तास सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:२० पर्यंत निश्चित करण्यात आले होते. रमजान आणि उर्दू-माध्यम संस्थांसाठी दीर्घकाळापासून असलेल्या विशेष तरतुदी लक्षात घेऊन १७ जानेवारी २०२६ रोजी असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या निवेदनानंतर सरकारने या प्रकरणाचा पुन्हा आढावा घेतला..आदेशात म्हटले आहे की, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात, राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित उर्दू माध्यमांच्या कनिष्ठ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या वेळेतील बदल रमजान महिना सुरू झाल्यापासून २० मार्च २०२६ पर्यंत लागू असेल. या निर्णयाचे समर्थन करताना, परमेश्वर म्हणाले की, उर्दू माध्यमाच्या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीने आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. जर अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसारखी व्यक्ती तुमच्यासारखी प्रत्येक बाबतीत समान नसेल, तर तुम्हाला असे का वाटते की संविधानाने सुरुवातीपासूनच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण दिले आहे? .Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या भाषणावर सत्ताधाऱ्यांनी का घातला गोंधळ? विरोधी पक्षनेत्याला बोलूच दिलं नाही; कामकाज तहकूब करण्याची वेळ.तुम्हाला असे का वाटते की संविधानात मागासवर्गीयांचा उल्लेख आहे? हे असे लोक आहेत ज्यांना हजारो वर्षांपासून दुर्लक्षित केले जात आहे. तुम्हाला असे वाटत नाही का की या लोकांनी इतरांच्या समान राहावे आणि समतावादी समाज निर्माण करावा?" जी. परमेश्वर म्हणाले की वेळेत बदल हा सरकारकडून कार्यक्रमांबाबत एक छोटासा प्रोत्साहन आहे. जर हे सहन केले नाही तर याचा अर्थ तुम्ही लोकांना समान वागणुकीच्या विरोधात आहात.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.