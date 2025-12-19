देश

'...तर कबुतरांना खाऊ घालणाऱ्यांना होणार सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास', काँग्रेस सरकारचा मोठा निर्णय; श्वसन विकारांचा धोका वाढल्यामुळे सतर्क

Karnataka Government Imposes Ban on Pigeon Feeding : कर्नाटक सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाऊ घालण्यास बंदी घातली असून उल्लंघन केल्यास दंड व सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
बंगळूर (कर्नाटक) : कबुतरांमुळे पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेत सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाऊ घालण्यास बंदी (Karnataka Pigeon Feeding Ban) घातली आहे. यासंदर्भात नवीन नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

